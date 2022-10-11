Депутат из ЯНАО перейдет на оплачиваемую работу в думе Тюмени

Депутат из ЯНАО Лариса Цупикова будет получать зарплату за работу в думе Тюмени
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Курган, чиновница, чиновники, совещание, заседание, руки, шариоквая ручка
По неподтвержденной информации, зарплата депутатов думы составляет более 300 тысяч рублей Фото:

Депутат из Салехарда (ЯНАО) Лариса Цупикова будет получать зарплату в Тюменской областной думе. Об этом URA.RU сообщил источник в политтусовке округа.

«Ларису Цупикову переводят на оплачиваемую основу в Тюменской областной думе. При этом она не внесла ни одного законопроекта и ни разу не выступила на заседаниях», — сообщил агентству инсайдер. На сайте думы также сказано, что депутат не выносила законопроекты.

В пресс-службу Тюменской областной думы агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что Лариса Цупикова получила мандат в думе в прошлом году. Она является зампредседателя комиссии по вопросам депутатской этики и членом комитета по социальной политике. По неподтвержденной информации, зарплата депутата Тюменской областной думы составляет более 300 тысяч рублей.

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Депутат из Салехарда (ЯНАО) Лариса Цупикова будет получать зарплату в Тюменской областной думе. Об этом URA.RU сообщил источник в политтусовке округа. «Ларису Цупикову переводят на оплачиваемую основу в Тюменской областной думе. При этом она не внесла ни одного законопроекта и ни разу не выступила на заседаниях», — сообщил агентству инсайдер. На сайте думы также сказано, что депутат не выносила законопроекты. В пресс-службу Тюменской областной думы агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что Лариса Цупикова получила мандат в думе в прошлом году. Она является зампредседателя комиссии по вопросам депутатской этики и членом комитета по социальной политике. По неподтвержденной информации, зарплата депутата Тюменской областной думы составляет более 300 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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