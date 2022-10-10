Курганские автобусы изменят маршрут из-за закрытия проспекта Маршала Голикова

Мэрия Кургана рассказала, как будут ходить автобусы из-за закрытия проспекта Маршала Голикова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из-за перекрытия на месяц проспекта Маршала Голикова курганские автобусы изменят движение по маршрутам. Об этом сообщает пресс-служба мэрии в соцсети «ВКонтакте».

«В связи с проведением ремонтных работ на проспекте Маршала Голикова с 9.00 часов 12 октября до 21:00 часов 12 ноября будет изменено движение автобусов», — указано в посте. Как сообщают в МКУ «Транспортное управление», автобусы будут двигаться оп следующим маршрутам:

№ 17, 33, 36, 371, 403 — ул. Мостостроителей, ул. Алексеева, Мальцева, пр. Голикова и далее по маршрутам в прямом и обратном направлении;

№ 37 — ул. Мальцева, Дубынина, Мостостроителей и далее по маршруту в прямом и обратном направлении;

№ 301, 309, 311, 331, 388, 391 — ул. Мостостроителей, Фарафонова, Мальцева, пр. Голикова и далее по маршрутам в прямом и обратном направлении;

№ 316 — ул. Мальцева, пр. Голикова и далее по маршруту в прямом и обратном направлении;

№ 366 — пр. Голикова, ул. Мальцева, Дубынина, Мостостроителей и далее по маршруту в прямом и обратном направлении.

По словам пресс-службы, посадка и высадка пассажиров будет происходить во всех положенных остановочных пунктах. Движение автобусов по своим маршрутам восстановится 12 ноября. До этого URA.RU писало, что движение по проспекту Маршала Голикова закрывается на месяц из-за аварии на коллекторе.