Психолог Овчаренко рассказала об ошибке женщин, провожающих мобилизованных

Психолог Овчаренко: жены мобилизованных не должны плакать, провожая мужчин на службу

12 октября 2022 в 08:41 Размер текста - 17 +

Мобилизованные мужчины нуждаются в поддержке со стороны женщни, объяснила психолог Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Женщины, провожающие мобилизованных мужчин на службу, не должны усугублять их психологическое состояние демонстрацией слез. Такого мнения придерживается кандидат психологических наук Лариса Овчаренко. «Для психологического состояния мужчин важно, чтобы им не пришлось испытывать в этот сложный период два острых переживания. То есть не только изменение собственного положения, но еще и женские слезы», — объяснила Овчаренко в интервью радио Sputnik. Психолог отметила, что женщины в подобных ситуациях часто рисуют отрицательные картинки в голове, из-за чего и демонстрируют эмоциональную реакцию. «Но надо понимать, что мужчины боятся женских слез», — предупредила специалист. По мнению психолога, женщины должны находиться в «принимающей позиции», при этом поддерживая мобилизованных мужчин. «Отношение жен, матерей и сестер к мобилизованным мужчинам должно быть спокойное и с любовью. Тут нужно понимать, что человека надо поддержать. Очень важно, чтобы женская позиция была принимающей», — посоветовала Овчаренко. Частичная мобилизация в России началась 21 сентября. По словам президента РФ Владимира Путина, этот шаг был необходим для защиты суверенитета и целостности страны на фоне проведения специальной операции на Украине.

Женщины, провожающие мобилизованных мужчин на службу, не должны усугублять их психологическое состояние демонстрацией слез. Такого мнения придерживается кандидат психологических наук Лариса Овчаренко. «Для психологического состояния мужчин важно, чтобы им не пришлось испытывать в этот сложный период два острых переживания. То есть не только изменение собственного положения, но еще и женские слезы», — объяснила Овчаренко в интервью радио Sputnik. Психолог отметила, что женщины в подобных ситуациях часто рисуют отрицательные картинки в голове, из-за чего и демонстрируют эмоциональную реакцию. «Но надо понимать, что мужчины боятся женских слез», — предупредила специалист. По мнению психолога, женщины должны находиться в «принимающей позиции», при этом поддерживая мобилизованных мужчин. «Отношение жен, матерей и сестер к мобилизованным мужчинам должно быть спокойное и с любовью. Тут нужно понимать, что человека надо поддержать. Очень важно, чтобы женская позиция была принимающей», — посоветовала Овчаренко. Частичная мобилизация в России началась 21 сентября. По словам президента РФ Владимира Путина, этот шаг был необходим для защиты суверенитета и целостности страны на фоне проведения специальной операции на Украине.