Свердловский медик спасла жизнь пассажиру на высоте 7 тысяч метров

Медик из Ревды спасла жизнь пассажиру самолета рейса Екатеринбург — Сочи

12 октября 2022 в 10:27 Размер текста - 17 +

ЧП случилось на борту рейса, летевшего из Екатеринбурга в Сочи Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Фельдшер из Ревды Татьяна Беликова вовремя оказала помощь пассажирке самолета рейса, летевшего из Екатеринбурга в Сочи. Об этом рассказал очевидец происшествия Евгений Фисенко в сообществе «Ревда-инфо», также информацию подтвердили URA.RU на городской станции скорой медицинской помощи. «Шел второй час полета на высоте семь тысяч метров. Капитан воздушного судна объявил, что одному пассажиру требуется срочная медпомощь. Татьяна Беликова быстро встала с кресла и направилась к пожилой женщине. У больной понизилось давление до 75 на 50, пульс был 40 ударов. Медик попросила для пострадавшей сладкий чай и аспирин, сказала — «До Сочи дотянем», — написал в соцсети Евгений Фисенко. По его словам, пассажиры и экипаж были восхищены профессионализмом и выдержкой свердловского медика. «Командир корабля долго стоял и благодарил эту по-настоящему Русскую женщину», — написал свидетель событий и добавил, что сама фельдшер прокомментировала свой поступок кратко: «Просто выполнила свою работу». За комментарием URA.RU обратилось на Ревдинскую станцию скорой медицинской помощи. «Татьяна у нас работает фельдшером и врачом-методистом. Об этом инциденте она не рассказала на работе, скромная. Мы узнали обо всем из соцсетей и обязательно рассмотрим премирование Беликовой», — ответили в приемной станции. Ранее агентство сообщало, что тюменский хирург спас пассажира на борту самолета, выполнявшего рейс в Москву. Молодому человеку стало плохо, врач установил катетер и поддерживал состояние мужчины до посадки в аэропорту.

Фельдшер из Ревды Татьяна Беликова вовремя оказала помощь пассажирке самолета рейса, летевшего из Екатеринбурга в Сочи. Об этом рассказал очевидец происшествия Евгений Фисенко в сообществе «Ревда-инфо», также информацию подтвердили URA.RU на городской станции скорой медицинской помощи. «Шел второй час полета на высоте семь тысяч метров. Капитан воздушного судна объявил, что одному пассажиру требуется срочная медпомощь. Татьяна Беликова быстро встала с кресла и направилась к пожилой женщине. У больной понизилось давление до 75 на 50, пульс был 40 ударов. Медик попросила для пострадавшей сладкий чай и аспирин, сказала — «До Сочи дотянем», — написал в соцсети Евгений Фисенко. По его словам, пассажиры и экипаж были восхищены профессионализмом и выдержкой свердловского медика. «Командир корабля долго стоял и благодарил эту по-настоящему Русскую женщину», — написал свидетель событий и добавил, что сама фельдшер прокомментировала свой поступок кратко: «Просто выполнила свою работу». За комментарием URA.RU обратилось на Ревдинскую станцию скорой медицинской помощи. «Татьяна у нас работает фельдшером и врачом-методистом. Об этом инциденте она не рассказала на работе, скромная. Мы узнали обо всем из соцсетей и обязательно рассмотрим премирование Беликовой», — ответили в приемной станции. Ранее агентство сообщало, что тюменский хирург спас пассажира на борту самолета, выполнявшего рейс в Москву. Молодому человеку стало плохо, врач установил катетер и поддерживал состояние мужчины до посадки в аэропорту.