В Кремле пообещали привести в порядок систему мобилизации в России

12 октября 2022 в 15:13 Размер текста - 17 +

В России должна быть эффективная мобилизационная система, настаивают в Кремле Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Выявленные недостатки в системе мобилизации россиян будут устранены. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Определенные ошибки и недостатки в работе системы заметили все, а не только специалисты. Путин сказал, что если бы мы этого не сделали, то и не знали бы о существующих проблемах, это были слова нашего президента. Поэтому сейчас будут, естественно, приниматься меры по приведению в порядок этой системы», — сказал представитель Кремля. Песков добавил, что у любого государства должна быть эффективная мобилизационная система «на случай соответствующих обстоятельств», а исправление недостатков такой системы в России никак не связано с продолжением мобилизации. «Это связано с тем, что эта система просто должна быть приведена в порядок», — пояснил он.

Выявленные недостатки в системе мобилизации россиян будут устранены. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Определенные ошибки и недостатки в работе системы заметили все, а не только специалисты. Путин сказал, что если бы мы этого не сделали, то и не знали бы о существующих проблемах, это были слова нашего президента. Поэтому сейчас будут, естественно, приниматься меры по приведению в порядок этой системы», — сказал представитель Кремля. Песков добавил, что у любого государства должна быть эффективная мобилизационная система «на случай соответствующих обстоятельств», а исправление недостатков такой системы в России никак не связано с продолжением мобилизации. «Это связано с тем, что эта система просто должна быть приведена в порядок», — пояснил он.