В Кремле пообещали привести в порядок систему мобилизации в России

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В России должна быть эффективная мобилизационная система, настаивают в Кремле Фото:
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Мобилизация в России

Выявленные недостатки в системе мобилизации россиян будут устранены. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Определенные ошибки и недостатки в работе системы заметили все, а не только специалисты. Путин сказал, что если бы мы этого не сделали, то и не знали бы о существующих проблемах, это были слова нашего президента. Поэтому сейчас будут, естественно, приниматься меры по приведению в порядок этой системы», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что у любого государства должна быть эффективная мобилизационная система «на случай соответствующих обстоятельств», а исправление недостатков такой системы в России никак не связано с продолжением мобилизации. «Это связано с тем, что эта система просто должна быть приведена в порядок», — пояснил он.

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Выявленные недостатки в системе мобилизации россиян будут устранены. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Определенные ошибки и недостатки в работе системы заметили все, а не только специалисты. Путин сказал, что если бы мы этого не сделали, то и не знали бы о существующих проблемах, это были слова нашего президента. Поэтому сейчас будут, естественно, приниматься меры по приведению в порядок этой системы», — сказал представитель Кремля. Песков добавил, что у любого государства должна быть эффективная мобилизационная система «на случай соответствующих обстоятельств», а исправление недостатков такой системы в России никак не связано с продолжением мобилизации. «Это связано с тем, что эта система просто должна быть приведена в порядок», — пояснил он.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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