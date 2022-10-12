Хуснуллин отчитался о восстановлении Крымского моста

12 октября 2022 в 18:43 Размер текста - 17 +

На работах занято 250 работников и 30 единиц техники Фото: Официальный сайт «Крымский мост» новость из сюжета На Крымском мосту произошел взрыв Восстановление Крымского моста проходит в полном объеме, 12 октября погода позволила плавучим кранам подойти к объекту для ремонта. Об этом сообщил зампред правительства РФ Марат Хуснуллин. «Продолжаем работу на Крымском мосту. Сегодня погода нам помогает», — написал Хуснуллин в своем telegram-канале. Он добавил, что вчера один из плавучих кранов не смог подойти к месту работы из-за плохой погоды. Сегодня кран должен подойти к месту восстановления, помимо этого, ожидается подход второго крана. В общей сложности на восстановлении моста задействовано 250 человек и 30 единиц техники. Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября. Повреждено полотно на автомобильных и железнодорожных частях. В офисе президента Украины заявили, что Киев причастен к инциденту. По факту случившегося СК РФ возбудил уголовное дело.

Восстановление Крымского моста проходит в полном объеме, 12 октября погода позволила плавучим кранам подойти к объекту для ремонта. Об этом сообщил зампред правительства РФ Марат Хуснуллин. «Продолжаем работу на Крымском мосту. Сегодня погода нам помогает», — написал Хуснуллин в своем telegram-канале. Он добавил, что вчера один из плавучих кранов не смог подойти к месту работы из-за плохой погоды. Сегодня кран должен подойти к месту восстановления, помимо этого, ожидается подход второго крана. В общей сложности на восстановлении моста задействовано 250 человек и 30 единиц техники. Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября. Повреждено полотно на автомобильных и железнодорожных частях. В офисе президента Украины заявили, что Киев причастен к инциденту. По факту случившегося СК РФ возбудил уголовное дело.