Хуснуллин отчитался о восстановлении Крымского моста

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На работах занято 250 работников и 30 единиц техники Фото:
новость из сюжета
На Крымском мосту произошел взрыв

Восстановление Крымского моста проходит в полном объеме, 12 октября погода позволила плавучим кранам подойти к объекту для ремонта. Об этом сообщил зампред правительства РФ Марат Хуснуллин.

«Продолжаем работу на Крымском мосту. Сегодня погода нам помогает», — написал Хуснуллин в своем telegram-канале. Он добавил, что вчера один из плавучих кранов не смог подойти к месту работы из-за плохой погоды. Сегодня кран должен подойти к месту восстановления, помимо этого, ожидается подход второго крана. В общей сложности на восстановлении моста задействовано 250 человек и 30 единиц техники.

Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября. Повреждено полотно на автомобильных и железнодорожных частях. В офисе президента Украины заявили, что Киев причастен к инциденту. По факту случившегося СК РФ возбудил уголовное дело.

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Восстановление Крымского моста проходит в полном объеме, 12 октября погода позволила плавучим кранам подойти к объекту для ремонта. Об этом сообщил зампред правительства РФ Марат Хуснуллин. «Продолжаем работу на Крымском мосту. Сегодня погода нам помогает», — написал Хуснуллин в своем telegram-канале. Он добавил, что вчера один из плавучих кранов не смог подойти к месту работы из-за плохой погоды. Сегодня кран должен подойти к месту восстановления, помимо этого, ожидается подход второго крана. В общей сложности на восстановлении моста задействовано 250 человек и 30 единиц техники. Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября. Повреждено полотно на автомобильных и железнодорожных частях. В офисе президента Украины заявили, что Киев причастен к инциденту. По факту случившегося СК РФ возбудил уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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