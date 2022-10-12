12 октября 2022

Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию

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Официальный сайт президента Украины. Москва, оон
Страны ООН не признали результаты референдумов, проведенных на освобожденных территориях Фото:

Генассамблея Организации объединенных наций (ГА ООН) приняла антироссийскую резолюцию. Согласно ей, страны ООН отказываются признавать референдумы о присоединении к России, прошедшие в Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областях.

Референдумы о присоединении к РФ новых регионов прошли с 23 по 27 сентября. Большинство жителей Херсона, Запорожья, ДНР и ЛНР высказались за вхождение в состав РФ. Ранее страны ООН не смогли прийти к консенсусу по вопросу признания или непризнания результатов референдума.

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Генассамблея Организации объединенных наций (ГА ООН) приняла антироссийскую резолюцию. Согласно ей, страны ООН отказываются признавать референдумы о присоединении к России, прошедшие в Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областях. Референдумы о присоединении к РФ новых регионов прошли с 23 по 27 сентября. Большинство жителей Херсона, Запорожья, ДНР и ЛНР высказались за вхождение в состав РФ. Ранее страны ООН не смогли прийти к консенсусу по вопросу признания или непризнания результатов референдума.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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