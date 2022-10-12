Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию

13 октября 2022 в 01:19 Размер текста - 17 +

Страны ООН не признали результаты референдумов, проведенных на освобожденных территориях Фото: Официальный сайт президента Украины Генассамблея Организации объединенных наций (ГА ООН) приняла антироссийскую резолюцию. Согласно ей, страны ООН отказываются признавать референдумы о присоединении к России, прошедшие в Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областях. Референдумы о присоединении к РФ новых регионов прошли с 23 по 27 сентября. Большинство жителей Херсона, Запорожья, ДНР и ЛНР высказались за вхождение в состав РФ. Ранее страны ООН не смогли прийти к консенсусу по вопросу признания или непризнания результатов референдума.

Генассамблея Организации объединенных наций (ГА ООН) приняла антироссийскую резолюцию. Согласно ей, страны ООН отказываются признавать референдумы о присоединении к России, прошедшие в Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областях. Референдумы о присоединении к РФ новых регионов прошли с 23 по 27 сентября. Большинство жителей Херсона, Запорожья, ДНР и ЛНР высказались за вхождение в состав РФ. Ранее страны ООН не смогли прийти к консенсусу по вопросу признания или непризнания результатов референдума.