Страны ООН не пришли к общему мнению по непризнанию референдумов в Донбассе

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Официальный сайт президента Украины. Москва, оон
В ООН пройдет голосование по резолюции о непризнании итогов референдумов Фото:
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Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России

Сирия будет голосовать против резолюции ООН о непризнании референдумов по вхождению в состав России Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил постпред Сирии при ООН Бассам Саббаг.

«Моя страна будет голосовать против резолюции по Украине. Мы не говорим о голосовании против транспарентности или против шага Генассамблеи. Скорее мы хотим понять уровень давления, оказанный западными странами на страны-члены, с целью выражения враждебности в отношении РФ. Поэтому мы отвергаем этот подход», — передает РИА «Новости» слова Саббага.

Референдумы о присоединении к РФ новых регионов прошли с 23 по 27 сентября. Большинство жителей Херсона, Запорожья, ДНР и ЛНР высказались за вхождение в состав РФ. Власти США заявили, что никогда не признают итоги референдумов и совместно с Албанией подготовили резолюцию, осуждающую проведение референдумов, однако Россия наложила на нее вето.

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Сирия будет голосовать против резолюции ООН о непризнании референдумов по вхождению в состав России Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил постпред Сирии при ООН Бассам Саббаг. «Моя страна будет голосовать против резолюции по Украине. Мы не говорим о голосовании против транспарентности или против шага Генассамблеи. Скорее мы хотим понять уровень давления, оказанный западными странами на страны-члены, с целью выражения враждебности в отношении РФ. Поэтому мы отвергаем этот подход», — передает РИА «Новости» слова Саббага. Референдумы о присоединении к РФ новых регионов прошли с 23 по 27 сентября. Большинство жителей Херсона, Запорожья, ДНР и ЛНР высказались за вхождение в состав РФ. Власти США заявили, что никогда не признают итоги референдумов и совместно с Албанией подготовили резолюцию, осуждающую проведение референдумов, однако Россия наложила на нее вето.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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