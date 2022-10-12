Страны ООН не пришли к общему мнению по непризнанию референдумов в Донбассе

12 октября 2022 в 22:22 Размер текста - 17 +

В ООН пройдет голосование по резолюции о непризнании итогов референдумов Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Сирия будет голосовать против резолюции ООН о непризнании референдумов по вхождению в состав России Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил постпред Сирии при ООН Бассам Саббаг. «Моя страна будет голосовать против резолюции по Украине. Мы не говорим о голосовании против транспарентности или против шага Генассамблеи. Скорее мы хотим понять уровень давления, оказанный западными странами на страны-члены, с целью выражения враждебности в отношении РФ. Поэтому мы отвергаем этот подход», — передает РИА «Новости» слова Саббага. Референдумы о присоединении к РФ новых регионов прошли с 23 по 27 сентября. Большинство жителей Херсона, Запорожья, ДНР и ЛНР высказались за вхождение в состав РФ. Власти США заявили, что никогда не признают итоги референдумов и совместно с Албанией подготовили резолюцию, осуждающую проведение референдумов, однако Россия наложила на нее вето.

Сирия будет голосовать против резолюции ООН о непризнании референдумов по вхождению в состав России Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил постпред Сирии при ООН Бассам Саббаг. «Моя страна будет голосовать против резолюции по Украине. Мы не говорим о голосовании против транспарентности или против шага Генассамблеи. Скорее мы хотим понять уровень давления, оказанный западными странами на страны-члены, с целью выражения враждебности в отношении РФ. Поэтому мы отвергаем этот подход», — передает РИА «Новости» слова Саббага. Референдумы о присоединении к РФ новых регионов прошли с 23 по 27 сентября. Большинство жителей Херсона, Запорожья, ДНР и ЛНР высказались за вхождение в состав РФ. Власти США заявили, что никогда не признают итоги референдумов и совместно с Албанией подготовили резолюцию, осуждающую проведение референдумов, однако Россия наложила на нее вето.