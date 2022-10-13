Эрдоган призвал реформировать Совбез ООН

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, эрдоган реджеп тайип
Эрдоган выразил надежду, что в будущем саммит СВМДА станет крупной международной организацией Фото:

Система мировой безопасности Совбеза ООН нуждается в реформах. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

«Архитектура системы мировой безопасности должна быть разработана заново, мир — это больше пяти постоянных членов Совбеза ООН», — сказал президент Турции во время своего выступления. Трансляция саммита велась на телеканале «Россия 24».

Эрдоган подчеркнул, что саммит по взаимодействию и мерам доверия в Азии будет иметь историческое значение. Он также выразил надежду, что саммит будет преобразован в крупную международную организацию.

Ранее в ходе саммита СВМДА президент России Владимир Путин заявил о ключевой роли Азии в изменениях и многополярности мира. По словам президента РФ, в Азии крепнут новые силы.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Система мировой безопасности Совбеза ООН нуждается в реформах. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. «Архитектура системы мировой безопасности должна быть разработана заново, мир — это больше пяти постоянных членов Совбеза ООН», — сказал президент Турции во время своего выступления. Трансляция саммита велась на телеканале «Россия 24». Эрдоган подчеркнул, что саммит по взаимодействию и мерам доверия в Азии будет иметь историческое значение. Он также выразил надежду, что саммит будет преобразован в крупную международную организацию. Ранее в ходе саммита СВМДА президент России Владимир Путин заявил о ключевой роли Азии в изменениях и многополярности мира. По словам президента РФ, в Азии крепнут новые силы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...