Эрдоган призвал реформировать Совбез ООН

13 октября 2022 в 11:08 Размер текста - 17 +

Эрдоган выразил надежду, что в будущем саммит СВМДА станет крупной международной организацией Фото: Официальный сайт Президента РФ Система мировой безопасности Совбеза ООН нуждается в реформах. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. «Архитектура системы мировой безопасности должна быть разработана заново, мир — это больше пяти постоянных членов Совбеза ООН», — сказал президент Турции во время своего выступления. Трансляция саммита велась на телеканале «Россия 24». Эрдоган подчеркнул, что саммит по взаимодействию и мерам доверия в Азии будет иметь историческое значение. Он также выразил надежду, что саммит будет преобразован в крупную международную организацию. Ранее в ходе саммита СВМДА президент России Владимир Путин заявил о ключевой роли Азии в изменениях и многополярности мира. По словам президента РФ, в Азии крепнут новые силы.

Система мировой безопасности Совбеза ООН нуждается в реформах. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. «Архитектура системы мировой безопасности должна быть разработана заново, мир — это больше пяти постоянных членов Совбеза ООН», — сказал президент Турции во время своего выступления. Трансляция саммита велась на телеканале «Россия 24». Эрдоган подчеркнул, что саммит по взаимодействию и мерам доверия в Азии будет иметь историческое значение. Он также выразил надежду, что саммит будет преобразован в крупную международную организацию. Ранее в ходе саммита СВМДА президент России Владимир Путин заявил о ключевой роли Азии в изменениях и многополярности мира. По словам президента РФ, в Азии крепнут новые силы.