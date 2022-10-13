Путин указал на новую мировую силу

Путин: ключевую роль в многополярности мира играет Азия
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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
По словам Путина, мир становится многополярным на фоне серьезных изменений Фото:

Ключевую роль в изменении мира и его многополярности играет Азия. В ней крепнут новые силы. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин.

«Мир становится многополярным. Ключевую роль в этом играет Азия, где крепнут новые силы. В процессах участвует РФ», — сказал Путин в ходе саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Трансляция саммита велась на телеканале «Россия 24».

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Ключевую роль в изменении мира и его многополярности играет Азия. В ней крепнут новые силы. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин. «Мир становится многополярным. Ключевую роль в этом играет Азия, где крепнут новые силы. В процессах участвует РФ», — сказал Путин в ходе саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Трансляция саммита велась на телеканале «Россия 24».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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