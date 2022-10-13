Путин указал на новую мировую силу

Путин: ключевую роль в многополярности мира играет Азия

По словам Путина, мир становится многополярным на фоне серьезных изменений Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ключевую роль в изменении мира и его многополярности играет Азия. В ней крепнут новые силы. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин.

«Мир становится многополярным. Ключевую роль в этом играет Азия, где крепнут новые силы. В процессах участвует РФ», — сказал Путин в ходе саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Трансляция саммита велась на телеканале «Россия 24».