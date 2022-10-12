12 октября 2022

Власти заявили о гибели пяти мобилизованных жителей Челябинской области

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Погибших похоронят на родине Фото:
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Мобилизация в России

Пять человек, призванных по мобилизации военкоматом Коркинского муниципального района, погибли. Об этом сообщили URA.RU в правительстве Челябинской области.

«Военкомат подтвердил информацию о гибели пяти человек, призванных Коркинским военным комиссариатом. Мы скорбим вместе с родными, выражаем искренние и глубокие соболезнования», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства.

«В ускоренном порядке в дополнение к федеральным выплатам будет выплачено по 1 млн рублей. Для семей действуют все принятые ранее меры региональной поддержки, также родственникам солдат окажут также психологическую и любую другую нужную помощь», — добавили в региональном правительстве.

Частичная мобилизация началась в России 21 сентября. По словам главы региона Алексея Текслера и областного военкома Андрея Максурова, на сегодня ушли в армию порядка 70% от определенной для Челябинской области квоты. При этом больше 20% от их числа — добровольцы.

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Пять человек, призванных по мобилизации военкоматом Коркинского муниципального района, погибли. Об этом сообщили URA.RU в правительстве Челябинской области. «Военкомат подтвердил информацию о гибели пяти человек, призванных Коркинским военным комиссариатом. Мы скорбим вместе с родными, выражаем искренние и глубокие соболезнования», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства. «В ускоренном порядке в дополнение к федеральным выплатам будет выплачено по 1 млн рублей. Для семей действуют все принятые ранее меры региональной поддержки, также родственникам солдат окажут также психологическую и любую другую нужную помощь», — добавили в региональном правительстве. Частичная мобилизация началась в России 21 сентября. По словам главы региона Алексея Текслера и областного военкома Андрея Максурова, на сегодня ушли в армию порядка 70% от определенной для Челябинской области квоты. При этом больше 20% от их числа — добровольцы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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