Власти заявили о гибели пяти мобилизованных жителей Челябинской области

Погибших похоронят на родине Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Пять человек, призванных по мобилизации военкоматом Коркинского муниципального района, погибли. Об этом сообщили URA.RU в правительстве Челябинской области.

«Военкомат подтвердил информацию о гибели пяти человек, призванных Коркинским военным комиссариатом. Мы скорбим вместе с родными, выражаем искренние и глубокие соболезнования», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства.

«В ускоренном порядке в дополнение к федеральным выплатам будет выплачено по 1 млн рублей. Для семей действуют все принятые ранее меры региональной поддержки, также родственникам солдат окажут также психологическую и любую другую нужную помощь», — добавили в региональном правительстве.

Частичная мобилизация началась в России 21 сентября. По словам главы региона Алексея Текслера и областного военкома Андрея Максурова, на сегодня ушли в армию порядка 70% от определенной для Челябинской области квоты. При этом больше 20% от их числа — добровольцы.