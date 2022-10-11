Депутаты из Челябинской области начали получать повестки на фронт

Ушли в армию и ждут отправки почти 10 народных избранников из Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Депутаты местного уровня из восьми муниципалитетов Челябинской области получили повестки либо уже ушли в армию после объявленной в России частичной мобилизации. Несколько из них являются добровольцами, заявил 12 октября на областном аппаратном совещании губернатор Алексей Текслер.

«У нас в области есть немало примеров, когда представители власти ушли по мобилизации либо по собственному желанию пошли в армию. Я поддерживаю эти стремления. Мы гордимся нашими ребятами и мобилизованными, и добровольцами. У нас свыше 21% от общего количества уже мобилизованных из нашей области — это добровольцы», — заявил Текслер.

Он также добавил, что поступает много заявлений на запись добровольцем через портал Гослуслуг. Более того, число таких заявлений продолжает возрастать.

Так, повестки получили либо готовятся получить народные избранники в Нязепетровске, Локомотивном, Октябрьском, Агаповском, Верхнеуральском районах, а также других муниципальных образованиях. Так, еще 2 октября отбыл в учебный центр депутат совета Березинского поселения из Чесменского района Александр Шалаев. А накануне после недельной переподготовки уехал к линии боевого соприкосновения челябинский депутат Госдумы, единоросс Олег Голиков. Заявление с просьбой призвать его по мобилизации он написал в сентябре.