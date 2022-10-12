12 октября 2022

В Перми музей первой русской революции станет кинотеатром

В пермском музее-диораме в рамках кинофестиваля «Флаэртиана» покажут кино
© Служба новостей «URA.RU»
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Осенние виды города. Пермь, музей диорама
Фильм «Живой» покажут в зале музея Фото:

В Перми в рамках кинофестиваля «Флаэртиана» фильмы покажут в необычных местах города — в том числе музее-диораме. Там зрители увидят фильм под названием «Живой». Информация об этом появилась в официальной группе фестиваля в соцсети «Вконтакте».

«Пермские показы „Флаэртианы в городе“ всегда проходят в необычных для кинопросмотра местах. Увидим документальные ленты в вагоне поезда, в музее-диораме, библиотеке и в зале-додзе в духе востока», — сообщают организаторы в посте. Фильм представит Александра Белозерова, научный сотрудник музея-диорамы. Показ состоится в пятницу, 21 октября в 18:00.

Фильм «Живой» рассказывает о Дмитрии, который несколько лет занимался поисковыми работами. Он с друзьями искал солдат, погибших во время Великой Отечественной войны. Их увлечение перешло в неожиданную форму — они начали создавать образы забытых солдат в виде скульптур.

Музей-диорама посвящен революционному прошлому Мотовилихи и истории повседневной жизни этого заводского поселка. Также, экспозиции посвящены истории Пермских пушечных заводов и о Великой Отечественной войне.

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В Перми в рамках кинофестиваля «Флаэртиана» фильмы покажут в необычных местах города — в том числе музее-диораме. Там зрители увидят фильм под названием «Живой». Информация об этом появилась в официальной группе фестиваля в соцсети «Вконтакте». «Пермские показы „Флаэртианы в городе“ всегда проходят в необычных для кинопросмотра местах. Увидим документальные ленты в вагоне поезда, в музее-диораме, библиотеке и в зале-додзе в духе востока», — сообщают организаторы в посте. Фильм представит Александра Белозерова, научный сотрудник музея-диорамы. Показ состоится в пятницу, 21 октября в 18:00. Фильм «Живой» рассказывает о Дмитрии, который несколько лет занимался поисковыми работами. Он с друзьями искал солдат, погибших во время Великой Отечественной войны. Их увлечение перешло в неожиданную форму — они начали создавать образы забытых солдат в виде скульптур. Музей-диорама посвящен революционному прошлому Мотовилихи и истории повседневной жизни этого заводского поселка. Также, экспозиции посвящены истории Пермских пушечных заводов и о Великой Отечественной войне.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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