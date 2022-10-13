Власти РФ отказались поставлять нефть в страны, которые ввели потолок цен

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ПМЭФ-2022. Петербуржский международный экономический форум, первый день, Новак, Миллер. Санкт-Петербург, новак александр
РФ не будет поставлять нефть в определенные страны Фото:
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Газовый кризис в Европе

Россия не будет поставлять нефть в страны, которые ввели потолок цен. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе форума «Российская энергетическая неделя».

«Россия не будет поставлять нефть в страны, которые ввели потолок цен, независимо от уровня», — сказал он. Его слова приводит телеканал «Россия 24».

Ранее компания «Газпром» уточняла, что может прекратить поставки газа в те страны Евросоюза (ЕС), которые вводят потолок цен на газ. Западные страны вводят потолок в рамках антироссийских санкций.

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Россия не будет поставлять нефть в страны, которые ввели потолок цен. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе форума «Российская энергетическая неделя». «Россия не будет поставлять нефть в страны, которые ввели потолок цен, независимо от уровня», — сказал он. Его слова приводит телеканал «Россия 24». Ранее компания «Газпром» уточняла, что может прекратить поставки газа в те страны Евросоюза (ЕС), которые вводят потолок цен на газ. Западные страны вводят потолок в рамках антироссийских санкций.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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