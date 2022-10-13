Власти РФ отказались поставлять нефть в страны, которые ввели потолок цен

РФ не будет поставлять нефть в определенные страны
новость из сюжетаГазовый кризис в Европе
Россия не будет поставлять нефть в страны, которые ввели потолок цен. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе форума «Российская энергетическая неделя».
«Россия не будет поставлять нефть в страны, которые ввели потолок цен, независимо от уровня», — сказал он. Его слова приводит телеканал «Россия 24».
Ранее компания «Газпром» уточняла, что может прекратить поставки газа в те страны Евросоюза (ЕС), которые вводят потолок цен на газ. Западные страны вводят потолок в рамках антироссийских санкций.
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