В Челябинской области уходит в отставку мэр Карабаша

Депутаты Карабаша (Челябинская область) 14 октября примут отставку главы города Олега Буданова. Об этом URA.RU сообщили источники в муниципалитете.
«Сессия городского собрания назначена на 9:30. Депутатам предстоит официально выслушать заявление мэра Олега Буданова об уходе в отставку. Она будет принята, после чего временно исполняющим обязанности градоначальника утвердят его заместителя, Станислава Афанасенко», — рассказал инсайдер.
Об отставке Буданова в Карабаше заговорили летом. Он пришел на должность мэра в декабре 2015 года, до этого работал директором по правовым и корпоративным вопросам ООО «Дженерал Билдинг» в соседнем Миассе.
Афанасенко отвечает в мэрии Карабаша за финансово-экономические вопросы с середины сентября. Ранее он занимал пост заместителя гендиректора по взаимодействию с территориями АО «Карабашмедь». Оперативно получить комментарии мэрии в момент подготовки новости не удалось.
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