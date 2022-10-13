13 октября 2022

В Челябинской области уходит в отставку мэр Карабаша

© Служба новостей «URA.RU»
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Российско-Казахстанский форум межрегионального сотрудничества с участием Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева. Челябинск, портрет, буданов олег
Олег Буданов руководил Карабашом с 2015 года Фото:

Депутаты Карабаша (Челябинская область) 14 октября примут отставку главы города Олега Буданова. Об этом URA.RU сообщили источники в муниципалитете.

«Сессия городского собрания назначена на 9:30. Депутатам предстоит официально выслушать заявление мэра Олега Буданова об уходе в отставку. Она будет принята, после чего временно исполняющим обязанности градоначальника утвердят его заместителя, Станислава Афанасенко», — рассказал инсайдер.

Об отставке Буданова в Карабаше заговорили летом. Он пришел на должность мэра в декабре 2015 года, до этого работал директором по правовым и корпоративным вопросам ООО «Дженерал Билдинг» в соседнем Миассе.

Афанасенко отвечает в мэрии Карабаша за финансово-экономические вопросы с середины сентября. Ранее он занимал пост заместителя гендиректора по взаимодействию с территориями АО «Карабашмедь». Оперативно получить комментарии мэрии в момент подготовки новости не удалось.

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Депутаты Карабаша (Челябинская область) 14 октября примут отставку главы города Олега Буданова. Об этом URA.RU сообщили источники в муниципалитете. «Сессия городского собрания назначена на 9:30. Депутатам предстоит официально выслушать заявление мэра Олега Буданова об уходе в отставку. Она будет принята, после чего временно исполняющим обязанности градоначальника утвердят его заместителя, Станислава Афанасенко», — рассказал инсайдер. Об отставке Буданова в Карабаше заговорили летом. Он пришел на должность мэра в декабре 2015 года, до этого работал директором по правовым и корпоративным вопросам ООО «Дженерал Билдинг» в соседнем Миассе. Афанасенко отвечает в мэрии Карабаша за финансово-экономические вопросы с середины сентября. Ранее он занимал пост заместителя гендиректора по взаимодействию с территориями АО «Карабашмедь». Оперативно получить комментарии мэрии в момент подготовки новости не удалось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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