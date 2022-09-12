Мэру челябинского Карабаша нашли преемника

Олега Буданова (на фото) до конца когда сменит топ-менеджер «Карабашмеди» Станислав Афанасенко Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Конкурсы на глав в Челябинской области

Топ-менеджер «Карабашмеди» Станислав Афанасенко сменит Олега Буданова на посту мэра Карабаша (Челябинская область). Об этом сообщил URA.RU источник в муниципалитете.

«Афанасенко раньше работал в Миассе, исполнительным директором Уральского завода спецтехники. Затем перебрался в соседний город, на должность заместителя гендиректора по взаимодействию с территориями градообразующего АО „Карабашмедь“. В ближайшее время он перейдет на работу в администрацию городского округа, став вице-мэром — с перспективой повышения», — рассказал инсайдер URA.RU в мэрии Карабаша.

По словам собеседника, уже в ближайшее время действующий мэр подаст в отставку, и Афанасенко сменит его в статусе временно исполняющего обязанности. С одной стороны, это даст возможность и без того тесно вовлеченному в жизнь города Афанасенко окончательно войти в курс дел муниципальной власти. С другой — позволит до конца года провести конкурс, по итогам которого депутаты изберут его в качестве главы Карабаша.

В пресс-службе мэрии Карабаша не ответили на звонок корреспондента URA.RU. Связаться со Станиславом Афанасенко к моменту публикации новости оперативно не удалось.