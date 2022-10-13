В России дали новую отсрочку от частичной мобилизации

Отцов трех и более детей не будут призывать в рамках частичной мобилизации
новость из сюжетаМобилизация в России
Генштаб РФ разрешил военкоматам не призывать в рамках частичной мобилизации отцов трех и более детей. Об этом заявила детский омбудсмен Мария Львова-Белова, ссылаясь на указание Генштаба ВС РФ от 4 октября 2022 года, направленное в военкоматы и призывные комиссии.
«Дополнительно отсрочка предоставляется отцам, которые имеют на иждивении: трех и более детей до 16 лет; трех и более детей до 18 лет, один из которых с инвалидностью; ребенка с паллиативным статусом», — написала Львова-Белова в своем telegram-канале.
Частичную мобилизацию в России объявил президент РФ Владимир Путин 21 сентября. В Минобороны РФ заявляли, что в армию будут призваны 300 тысяч граждан.
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