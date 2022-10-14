CNN: Илон Маск отказался снабжать Украину спутниками связи Starlink

Илон Маск предложил Пентагону самостоятельно оплачивать спутниковую связь Starlink на Украине Фото: icholakov01/depositphotos.com стандартная лицензия Depositphotos.com

Американский предприниматель, основатель компании SpaceX и Tesla Илон Маск отказался снабжать Украину спутниковой связью Starlink на благотворительной основе. Его компания предложила Пентагону взять финансирование на себя.

«Мы не в состоянии в дальнейшем дарить терминалы Украине или финансировать существующие терминалы в течение неопределенного периода времени», — говорится в письме Илона Маска Пентагону, передает телеканал CNN. SpaceX предложила американскому военному ведомству взять на себя финансирование украинского правительства и военного использования Starlink. Уточняется, что для снабжения Украины спутниковой связью до конца 2022 года потребуется более 120 миллионов долларов.

Отмечается, что на сегодняшний день Украина получила около 20 тысяч спутников Starlink. По словам Илона Маска, SpaceX потратила на эту операцию примерно 80 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что Маск отказал Украине в расширении работы Starlink. Он объяснил свое решение тем, что опасается дальнейшей эскалации конфликта, дополняет «Федеральное агентство новостей». Экс-глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявлял, что Маску придется отвечать по-взрослому за снабжение украинских сил средствами военной связи.