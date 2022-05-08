Рогозин начал угрожать Илону Маску

Рогозин заявил, что Илон Маск «по-взрослому ответит» за снабжение украинских националистов военной связью Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Предпринимателю и основателю компаний SpaceX и Tesla Илону Маску придется отвечать по-взрослому за снабжение украинских сил средствами военной связи с помощью спутниковой системы Starlink. Об этом заявил глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

«Илон Маск причастен к снабжению фашистских сил на Украине средствами военной связи. А за это придется отвечать по-взрослому, Илон, как бы ты дурака не включал. По нашей информации, доставка и передача Вооруженным Силам Украины абонентских ящиков приема-передачи интернета от Starlink осуществлялись Пентагоном», — написал Рогозин в своем telegram-канале.

США требуют от Анкары передать Украине С-400, однако Турция отказалась пойти на этот шаг. На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция РФ по демилитаризации и денацификации страны. США и НАТО поставляют Украине оружие для борьбы с российскими военными и планируют привозить новое вооружение, передает The Washington Post.