Рогозин начал угрожать Илону Маску

Предпринимателю и основателю компаний SpaceX и Tesla Илону Маску придется отвечать по-взрослому за снабжение украинских сил средствами военной связи с помощью спутниковой системы Starlink. Об этом заявил глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.
«Илон Маск причастен к снабжению фашистских сил на Украине средствами военной связи. А за это придется отвечать по-взрослому, Илон, как бы ты дурака не включал. По нашей информации, доставка и передача Вооруженным Силам Украины абонентских ящиков приема-передачи интернета от Starlink осуществлялись Пентагоном», — написал Рогозин в своем telegram-канале.
Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU.
Предпринимателю и основателю компаний SpaceX и Tesla Илону Маску придется отвечать по-взрослому за снабжение украинских сил средствами военной связи с помощью спутниковой системы Starlink. Об этом заявил глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. «Илон Маск причастен к снабжению фашистских сил на Украине средствами военной связи. А за это придется отвечать по-взрослому, Илон, как бы ты дурака не включал. По нашей информации, доставка и передача Вооруженным Силам Украины абонентских ящиков приема-передачи интернета от Starlink осуществлялись Пентагоном», — написал Рогозин в своем telegram-канале. США требуют от Анкары передать Украине С-400, однако Турция отказалась пойти на этот шаг. На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция РФ по демилитаризации и денацификации страны. США и НАТО поставляют Украине оружие для борьбы с российскими военными и планируют привозить новое вооружение, передает The Washington Post.