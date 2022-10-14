МИД РФ обвинил США в сломе мировой системы безопасности

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Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
Америка не готова идти на переговоры с РФ, считает Сергей Рябков Фото:

Ответственность за слом системы безопасности в мире лежит на Соединенных Штатах Америки. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, комментируя возможность возобновления Карибского кризиса.

«США сейчас недоговороспособны. Ответственность за слом системы безопасности в мире лежит на них», — приводит слова Рябкова РИА «Новости».

Карибский кризис подразумевает политическое, дипломатическое и военное противостояние, произошедшее между Советским Союзом и США в 1962 году. Причиной его возникновения стало размещение американских ракет средней дальности на территории Турции.

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Ответственность за слом системы безопасности в мире лежит на Соединенных Штатах Америки. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, комментируя возможность возобновления Карибского кризиса. «США сейчас недоговороспособны. Ответственность за слом системы безопасности в мире лежит на них», — приводит слова Рябкова РИА «Новости». Карибский кризис подразумевает политическое, дипломатическое и военное противостояние, произошедшее между Советским Союзом и США в 1962 году. Причиной его возникновения стало размещение американских ракет средней дальности на территории Турции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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