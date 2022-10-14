МИД РФ обвинил США в сломе мировой системы безопасности

14 октября 2022 в 07:23 Размер текста - 17 +

Америка не готова идти на переговоры с РФ, считает Сергей Рябков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Ответственность за слом системы безопасности в мире лежит на Соединенных Штатах Америки. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, комментируя возможность возобновления Карибского кризиса. «США сейчас недоговороспособны. Ответственность за слом системы безопасности в мире лежит на них», — приводит слова Рябкова РИА «Новости». Карибский кризис подразумевает политическое, дипломатическое и военное противостояние, произошедшее между Советским Союзом и США в 1962 году. Причиной его возникновения стало размещение американских ракет средней дальности на территории Турции.

Ответственность за слом системы безопасности в мире лежит на Соединенных Штатах Америки. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, комментируя возможность возобновления Карибского кризиса. «США сейчас недоговороспособны. Ответственность за слом системы безопасности в мире лежит на них», — приводит слова Рябкова РИА «Новости». Карибский кризис подразумевает политическое, дипломатическое и военное противостояние, произошедшее между Советским Союзом и США в 1962 году. Причиной его возникновения стало размещение американских ракет средней дальности на территории Турции.