МИД РФ обвинил США в сломе мировой системы безопасности

Америка не готова идти на переговоры с РФ, считает Сергей Рябков
Ответственность за слом системы безопасности в мире лежит на Соединенных Штатах Америки. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, комментируя возможность возобновления Карибского кризиса.
«США сейчас недоговороспособны. Ответственность за слом системы безопасности в мире лежит на них», — приводит слова Рябкова РИА «Новости».
Карибский кризис подразумевает политическое, дипломатическое и военное противостояние, произошедшее между Советским Союзом и США в 1962 году. Причиной его возникновения стало размещение американских ракет средней дальности на территории Турции.
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