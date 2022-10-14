Депутат Алехин: отсрочку от мобилизации нужно дать многодетным, чьи дети учатся в вузах платно

14 октября 2022 в 14:19 Размер текста - 17 +

Проект поправок в закон о мобилизации находится на рассмотрении в комитете Госдумы по обороне, отметил Андрей Алехин Фото: pixabay.com новость из сюжета Мобилизация в России От частичной мобилизации должны быть освобождены многодетные отцы, воспитывающие трех и более детей, у кого на иждивении есть студенты коммерческих вузов. Сейчас проект находится на рассмотрении в комитете Госдумы по обороне. Об этом в беседе с URA.RU заявил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Алехин. «Проект о внесении изменений в статью ФЗ „О мобилизационной подготовке, мобилизации в РФ“ сейчас находится на рассмотрении Комитета по делам обороны. В нем говорится, что отсрочка должна предоставляться отцам, „имеющим на иждивении трех и более детей, в возрасте до 18 лет или до 23 лет, обучающихся по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность“. Это касается всех вузов, коммерческих и не коммерческих, лишь бы он был аккредитован. Если будет не аккредитован, то, конечно, нет», — объяснил Андрей Алехин. Депутат Госдумы добавил, что рассмотреть проект должны до конца октября. «Думаю, что проект будет рассмотрен в ближайшее время. Думаю, в октябре. Пока включили нормы — от трех и более детей до 16 лет. Ранее было от четырех и более детей в возрасте до 16 лет. Пока этим ограничились. То есть пока по проекту прошло половинчатое решение», — подчеркнул Алехин. Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что военкоматы уведомлены о решении Минобороны РФ об отсрочке от частичной мобилизации, предоставляемой многодетным отцам. Касается она тех, кто имеет на иждивении трех и более детей в возрасте до 16 лет. Частичная мобилизация в России началась 21 сентября.

От частичной мобилизации должны быть освобождены многодетные отцы, воспитывающие трех и более детей, у кого на иждивении есть студенты коммерческих вузов. Сейчас проект находится на рассмотрении в комитете Госдумы по обороне. Об этом в беседе с URA.RU заявил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Алехин. «Проект о внесении изменений в статью ФЗ „О мобилизационной подготовке, мобилизации в РФ“ сейчас находится на рассмотрении Комитета по делам обороны. В нем говорится, что отсрочка должна предоставляться отцам, „имеющим на иждивении трех и более детей, в возрасте до 18 лет или до 23 лет, обучающихся по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность“. Это касается всех вузов, коммерческих и не коммерческих, лишь бы он был аккредитован. Если будет не аккредитован, то, конечно, нет», — объяснил Андрей Алехин. Депутат Госдумы добавил, что рассмотреть проект должны до конца октября. «Думаю, что проект будет рассмотрен в ближайшее время. Думаю, в октябре. Пока включили нормы — от трех и более детей до 16 лет. Ранее было от четырех и более детей в возрасте до 16 лет. Пока этим ограничились. То есть пока по проекту прошло половинчатое решение», — подчеркнул Алехин. Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что военкоматы уведомлены о решении Минобороны РФ об отсрочке от частичной мобилизации, предоставляемой многодетным отцам. Касается она тех, кто имеет на иждивении трех и более детей в возрасте до 16 лет. Частичная мобилизация в России началась 21 сентября.