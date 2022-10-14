Военкоматам запретили призывать многодетных отцов

14 октября 2022 в 13:51 Размер текста - 17 +

По словам Картаполова, решение Минобороны доведено до военкоматов Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Военкоматы уведомлены о решении Минобороны РФ об отсрочке от частичной мобилизации, предоставляемой многодетным отцам. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Решение [Минобороны РФ] об отсрочке от частичной мобилизации для отцов с 3 и более детьми доведено до военкоматов», — сообщил Картаполов. Пост с информацией опубликован в его telegram-канале. Ранее Генштаб РФ разрешил военкоматам не призывать в рамках частичной мобилизации отцов трех и более детей. Так, дополнительно отсрочка предоставляется отцам, которые имеют на иждивении трех и более детей до 16 лет. Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что с начала частичной мобилизации получила множество просьб от родителей о необходимости расширить круг лиц, которым дается отсрочка, передает RT.

Военкоматы уведомлены о решении Минобороны РФ об отсрочке от частичной мобилизации, предоставляемой многодетным отцам. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Решение [Минобороны РФ] об отсрочке от частичной мобилизации для отцов с 3 и более детьми доведено до военкоматов», — сообщил Картаполов. Пост с информацией опубликован в его telegram-канале. Ранее Генштаб РФ разрешил военкоматам не призывать в рамках частичной мобилизации отцов трех и более детей. Так, дополнительно отсрочка предоставляется отцам, которые имеют на иждивении трех и более детей до 16 лет. Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что с начала частичной мобилизации получила множество просьб от родителей о необходимости расширить круг лиц, которым дается отсрочка, передает RT.