В Екатеринбурге задержали рецидивиста, находившегося в федеральном розыске

14 октября 2022 в 14:28 Размер текста - 17 +

Мужчину будут судить по семи эпизодам Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Свердловские силовики поймали наркозависимого жителя Первоуральска (Свердловская область), который перевел себе со счетов своих знакомых деньги, украл два телефона и незаконно перепродал чужую машину. Об этом сообщил начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых. «Главным следственным управлением ГУ МВД по Свердловской области окончено расследование уголовного дела, возбужденного по четырем фактам краж с банковских счетов, двум хищениям сотовых телефонов и краже мошенническим путем автомобиля. В совершении данных противоправных деяний обвиняется неработающий, наркозависимый житель Первоуральска, мужчина 1988 года рождения», — сообщил полковник Горелых. Нарушитель закона останавливался в гостях у своих знакомых в Первоуральске и Екатеринбурге, получал доступ к приложению мобильного банка и переводил на свою карту деньги с чужих счетов. Сумма похищаемых средств варьировалась в размере от 5500 до 15000 рублей. «В двух случаях, после незаконных транзакций мужчина присвоил сами телефоны стоимостью 10 000 и 40 000 рублей, которые затем перепродавал», — заявили в ведомстве. Помимо этого, задержанный мужчина обманным путем похитил «Рено Логан» у 63-летнего жителя Первоуральска, который попросил свою падчерицу помочь с ремонтом иномарки, а та обратилась к обвиняемому. Первоуралец попросил у девушки документы, чтобы перегнать машину в автосервис, но в результате перепродал автомобиль за 65.000 рублей. «В ходе предварительного расследовании по каждому новому эпизоду подозреваемому судом избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде, которую тот игнорировал, скрываясь от следствия, в результате чего в апреле был объявлен в федеральный розыск», — доложил начальник пресс-службы регионального ГУ МВД. Мужчину задержали в мае 2022 года, свою вину он признал. В настоящее время его поместили под стражу и будут судить по статьям 158 и 159 УК РФ по семи преступным эпизодам. Мужчина ранее был неоднократно судим. Ранее сотрудница салона сотовой связи в Верхней Пышме (Свердловская область) обманула свердловчанку, которая была ее постоянной клиенткой, и оформила на нее кредитную карту, с которой позже украла десять тысяч рублей. На сотрудницу отдела связи возбудили уголовное дело по статье за кражу, совершенную с банковского счета.

Свердловские силовики поймали наркозависимого жителя Первоуральска (Свердловская область), который перевел себе со счетов своих знакомых деньги, украл два телефона и незаконно перепродал чужую машину. Об этом сообщил начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых. «Главным следственным управлением ГУ МВД по Свердловской области окончено расследование уголовного дела, возбужденного по четырем фактам краж с банковских счетов, двум хищениям сотовых телефонов и краже мошенническим путем автомобиля. В совершении данных противоправных деяний обвиняется неработающий, наркозависимый житель Первоуральска, мужчина 1988 года рождения», — сообщил полковник Горелых. Нарушитель закона останавливался в гостях у своих знакомых в Первоуральске и Екатеринбурге, получал доступ к приложению мобильного банка и переводил на свою карту деньги с чужих счетов. Сумма похищаемых средств варьировалась в размере от 5500 до 15000 рублей. «В двух случаях, после незаконных транзакций мужчина присвоил сами телефоны стоимостью 10 000 и 40 000 рублей, которые затем перепродавал», — заявили в ведомстве. Помимо этого, задержанный мужчина обманным путем похитил «Рено Логан» у 63-летнего жителя Первоуральска, который попросил свою падчерицу помочь с ремонтом иномарки, а та обратилась к обвиняемому. Первоуралец попросил у девушки документы, чтобы перегнать машину в автосервис, но в результате перепродал автомобиль за 65.000 рублей. «В ходе предварительного расследовании по каждому новому эпизоду подозреваемому судом избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде, которую тот игнорировал, скрываясь от следствия, в результате чего в апреле был объявлен в федеральный розыск», — доложил начальник пресс-службы регионального ГУ МВД. Мужчину задержали в мае 2022 года, свою вину он признал. В настоящее время его поместили под стражу и будут судить по статьям 158 и 159 УК РФ по семи преступным эпизодам. Мужчина ранее был неоднократно судим. Ранее сотрудница салона сотовой связи в Верхней Пышме (Свердловская область) обманула свердловчанку, которая была ее постоянной клиенткой, и оформила на нее кредитную карту, с которой позже украла десять тысяч рублей. На сотрудницу отдела связи возбудили уголовное дело по статье за кражу, совершенную с банковского счета.