Свердловчанка оформила кредитку на клиентку и украла с нее деньги

Сотрудница салона связи обманула свердловчанку и украла 10 тысяч Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудница салона сотовой связи в Верхней Пышме (Свердловская область) обманула свердловчанку, которая была ее постоянной клиенткой, и оформила на нее кредитную карту, с которой позже украла десять тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Верхней Пышмы.

«Сотрудница отделения сотовой связи, путем введения в заблуждение оформила кредитную карту на заявителя, после чего с банковского счета перевела денежные средства в сумме более 10 000 рублей. При допросе девушка пояснила, что потерпевшая являлась ее постоянной клиенткой, часто заходила к ней для пополнения баланса своего абонентского номера», — рассказали представители ведомства.

Сотрудница салона связи предложила девушке оформить кредитную карту с подключением функции автоплатеж за сотовую связь с якобы скидкой 10%. Потерпевшей одобрили кредит на 30 тысяч рублей, под предлогом настройки функции злоумышленница зашла в приложение банка на телефоне и перевела себе десять тысяч. На сотрудницу отдела связи возбудили уголовное дело по статье за кражу, совершенную с банковского счета.

Ранее URA.RU сообщало, что приставы выявили новую схему мошенничества, связанную с взысканием долгов со свердловчан. Общая сумма предотвращенного ущерба составила 154 миллиона.