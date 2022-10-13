13 октября 2022

Власти ЯНАО: оленеводам не предоставляется бронь от мобилизации

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День оленевода. Салехард, ЯНАО, олени, ханты, манси, янао, северные олени
Оленеводы призываются наравне с другими жителями Ямала Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Оленеводам ЯНАО не предоставляется отсрочка от частичной мобилизации на данный момент. Об этом URA.RU сообщили в правительства региона.

«На данный момент бронь оленеводам от частичной мобилизации не предоставляется», — сообщили агентству в правительстве. Там также добавили, что этот вопрос не рассматривался. Источник во властных структурах отмечает, что одной из причин, почему власти не поднимали этот вопрос, является то, что животноводство в регионе — это не критически важная отрасль экономики.

Ранее СМИ писали, что в Ненецком автономном округе местных оленеводов не будут мобилизовать. Губернатор округа Юрий Бездудный отметил, что оленеводство является важной отраслью экономики и обеспечивает продовольственную безопасность региона.

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября. Всего власти планировали призвать около 300 тысяч граждан, находящихся в запасе Вооруженных Сил РФ. С Ямала мобилизуют 920 человек.

Будьте в курсе всех главных новостей Ямала  - читайте канал https://t.me/WhiteNightsYanao 

Оленеводам ЯНАО не предоставляется отсрочка от частичной мобилизации на данный момент. Об этом URA.RU сообщили в правительства региона. «На данный момент бронь оленеводам от частичной мобилизации не предоставляется», — сообщили агентству в правительстве. Там также добавили, что этот вопрос не рассматривался. Источник во властных структурах отмечает, что одной из причин, почему власти не поднимали этот вопрос, является то, что животноводство в регионе — это не критически важная отрасль экономики. Ранее СМИ писали, что в Ненецком автономном округе местных оленеводов не будут мобилизовать. Губернатор округа Юрий Бездудный отметил, что оленеводство является важной отраслью экономики и обеспечивает продовольственную безопасность региона. Частичная мобилизация в России началась 21 сентября. Всего власти планировали призвать около 300 тысяч граждан, находящихся в запасе Вооруженных Сил РФ. С Ямала мобилизуют 920 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...