Власти ЯНАО: оленеводам не предоставляется бронь от мобилизации

Оленеводы призываются наравне с другими жителями Ямала Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Оленеводам ЯНАО не предоставляется отсрочка от частичной мобилизации на данный момент. Об этом URA.RU сообщили в правительства региона.

«На данный момент бронь оленеводам от частичной мобилизации не предоставляется», — сообщили агентству в правительстве. Там также добавили, что этот вопрос не рассматривался. Источник во властных структурах отмечает, что одной из причин, почему власти не поднимали этот вопрос, является то, что животноводство в регионе — это не критически важная отрасль экономики.

Ранее СМИ писали, что в Ненецком автономном округе местных оленеводов не будут мобилизовать. Губернатор округа Юрий Бездудный отметил, что оленеводство является важной отраслью экономики и обеспечивает продовольственную безопасность региона.

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября. Всего власти планировали призвать около 300 тысяч граждан, находящихся в запасе Вооруженных Сил РФ. С Ямала мобилизуют 920 человек.