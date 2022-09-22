Власти раскрыли число жителей ЯНАО, подлежащих мобилизации

Правительство ЯНАО: в регионе мобилизуют 920 человек

В ЯНАО призовут порядка тысячи жителей Фото: Сергей Русанов © URA.RU

От Ямала будет мобилизовано 920 человек. Отправлять призывников будут самолетом в Тюмень, ответственный за организацию перевозки первый заместитель губернатора ЯНАО Александр Калинин. Об этом сообщается в документе с заседания мобилизационной комиссии, подлинность которого подтвердили в правительстве региона.

«Обеспечить реализацию первого этапа призыва граждан на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации в количестве 920 человек. <…> Срок до 28 сентября. Первому заместителю губернатора ЯНАО Александру Калинину обеспечить доставку воздушным транспортом в город Тюмень граждан, призванных на военную службу по мобилизации», — говорится в документе.

Отмечается, что срок исполнения указания у Калинина стоит до 29 сентября. От Салехарда будет мобилизовано 50 человек, от Приуральского района — 10 человек, от Лабытнанги — 30 человек, в Надымском районе призовут 80 человек, от Губкинского — 30 человек, от Пуровского района 50 человек, от Муравленко — 30 человек. От Ямальского, Тазовского, Шурышкарского и Красноселькупского района — 40 человек. Больше всего призовут из Нового Уренгоя — 250 человек и Ноябрьска — 350 человек.

«Цифры планируемых к мобилизации с территории округа предварительные, расчет производится военным комиссариатом ЯНАО исходя из количества граждан, пребывающих в запасе и состоящих на воинском учете, указанное в документе число — менее 1% от общего количества этих граждан», — сообщили в правительстве региона.

Президент РФ объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов принял решение всем мобилизованным выплачивать единоразово по 300 тысяч рублей. Кроме того, глава Ямала сообщил, что ему можно задавать вопросы о мобилизации в соцсети «ВКонтакте» в личных сообщениях.

Ранее сообщалось, что Россия проводит с 24 февраля спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Главная цель — защита населения Донбасса.