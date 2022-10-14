Власти подтвердили гибель еще троих мобилизованных

Трое мобилизованных из Красноярского края погибли в ходе спецоперации на Украине. Информацию об их смерти подтвердили в администрациях города Кодинска, поселка Хребтового и села Заледеево.
«Трое мобилизованных из Кежемского и Богучанского районов Красноярского края погибли в спецоперации» — сообщили в администрациях NGS24.RU. Уточняется, что мобилизованные погибли еще 8 октября. Как сообщают в администрациях, среди погибших были 40-летний кодинец Евгений Дорофеев, 42-летний житель поселка Хребтового Алексей Щукин и 32-летний Артем Смирнов из села Заледеево.
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Трое мобилизованных из Красноярского края погибли в ходе спецоперации на Украине. Информацию об их смерти подтвердили в администрациях города Кодинска, поселка Хребтового и села Заледеево. «Трое мобилизованных из Кежемского и Богучанского районов Красноярского края погибли в спецоперации» — сообщили в администрациях NGS24.RU. Уточняется, что мобилизованные погибли еще 8 октября. Как сообщают в администрациях, среди погибших были 40-летний кодинец Евгений Дорофеев, 42-летний житель поселка Хребтового Алексей Щукин и 32-летний Артем Смирнов из села Заледеево. Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что планируют мобилизовать 300 тысяч резервистов с востребованной военной специальностью и наличием боевого опыта.