Представитель Путина Крутских: России удастся предотвратить мировую катастрофу

МИД: российскому руководству хватит решимости, чтобы удержать мир от катастрофы

15 октября 2022 в 01:08 Размер текста - 17 +

По его словам, российским политикам удастся предотвратить катастрофу Фото: Дмитрий Коротаев, «Коммерсант» Российским политикам удастся удержать мир от катастрофы. В этом уверен спецпредставитель президента России по вопросам сотрудничества в области международной информационной безопасности, советник министра иностранных дел Андрей Крутских. «Решать вопросы мировой политики США рассчитывают по их собственному выражению „на поле боя“. […] Выдержки, воли и вместе с тем решимости российской дипломатии и политическому руководству страны хватит, чтобы удержать мир от катастрофы, не поступившись даже вершком национальных интересов России», — высказался Крутских. Его заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства РФ. Ранее он заявил, что Россия открыта к диалогу с США по вопросам кибербезопасности. При этом он отметил, что власти не будут самостоятельно напрашиваться на дипломатический контакт.

Российским политикам удастся удержать мир от катастрофы. В этом уверен спецпредставитель президента России по вопросам сотрудничества в области международной информационной безопасности, советник министра иностранных дел Андрей Крутских. «Решать вопросы мировой политики США рассчитывают по их собственному выражению „на поле боя“. […] Выдержки, воли и вместе с тем решимости российской дипломатии и политическому руководству страны хватит, чтобы удержать мир от катастрофы, не поступившись даже вершком национальных интересов России», — высказался Крутских. Его заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства РФ. Ранее он заявил, что Россия открыта к диалогу с США по вопросам кибербезопасности. При этом он отметил, что власти не будут самостоятельно напрашиваться на дипломатический контакт.