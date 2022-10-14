14 октября 2022

Представитель Путина Крутских: России удастся предотвратить мировую катастрофу

МИД: российскому руководству хватит решимости, чтобы удержать мир от катастрофы
© Служба новостей «URA.RU»
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По его словам, российским политикам удастся предотвратить катастрофу Фото:

Российским политикам удастся удержать мир от катастрофы. В этом уверен спецпредставитель президента России по вопросам сотрудничества в области международной информационной безопасности, советник министра иностранных дел Андрей Крутских.

«Решать вопросы мировой политики США рассчитывают по их собственному выражению „на поле боя“. […] Выдержки, воли и вместе с тем решимости российской дипломатии и политическому руководству страны хватит, чтобы удержать мир от катастрофы, не поступившись даже вершком национальных интересов России», — высказался Крутских. Его заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства РФ.

Ранее он заявил, что Россия открыта к диалогу с США по вопросам кибербезопасности. При этом он отметил, что власти не будут самостоятельно напрашиваться на дипломатический контакт.

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Российским политикам удастся удержать мир от катастрофы. В этом уверен спецпредставитель президента России по вопросам сотрудничества в области международной информационной безопасности, советник министра иностранных дел Андрей Крутских. «Решать вопросы мировой политики США рассчитывают по их собственному выражению „на поле боя“. […] Выдержки, воли и вместе с тем решимости российской дипломатии и политическому руководству страны хватит, чтобы удержать мир от катастрофы, не поступившись даже вершком национальных интересов России», — высказался Крутских. Его заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства РФ. Ранее он заявил, что Россия открыта к диалогу с США по вопросам кибербезопасности. При этом он отметил, что власти не будут самостоятельно напрашиваться на дипломатический контакт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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