Представитель Путина Крутских: РФ не станет выпрашивать у США переговоры по кибербезопасности

Россия готова обсудить с США вопросы кибербезопасности, заявил Андрей Крутских Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Россия открыта к диалогу с Соединенными Штатами Америки по вопросам кибербезопасности, но самостоятельно напрашиваться на дипломатический контакт Москва не будет. Об этом заявил специальный представитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских.

«Мы открыты к диалогу, и мы всегда к нему готовы, но сами выпрашивать, вымаливать его и тем более на платформе каких-то уступок от нас… Это должен быть честный, серьезный практический диалог, продиктованный взаимной заботой, чтобы планету сохранить. Но если они в силу внутренних причин к этому здравому смыслу пока не готовы, это их проблемы, а не наши. Попрошайничать на дипломатическом поприще мы не собираемся», — сказал Крутских в разговоре с РИА «Новости».

На данный момент с американской стороны сигналов к контактам по кибербезопасности нет, отметил представитель президента. Власти США «закусили удила» в своем стремлении сдержать Россию, считает он.

Ранее замсекретаря Совета безопасности России Олег Храмов заявил, что США в одностороннем порядке закрыли канал связи с Россией по вопросам кибербезопасности, передает RT. Белый дом отверг предложения РФ по разработке совместных мер по защите критической инфраструктуры обеих стран, объяснил он.