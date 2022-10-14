В Белгороде восстановили подачу электричества после удара ВСУ 15 октября 2022 в 02:09 Размер текста - 17 + Электроснабжение в Белгороде восстановлено Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Спецслужбы Белгорода полностью восстановили электроснабжение, нарушенное в результате обстрела города Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе «Россети Центр» — «Белгородэнерго». «Специалисты филиала „Россети Центр“ — „Белгородэнерго“ к 23:10 московского времени восстановили электроснабжение потребителей <…>. В настоящее время все потребители с напряжением», — приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы. Киев регулярно обстреливает Белгородскую область на протяжении спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины. В пятницу в результате удара в столице региона загорелась подстанция. Губернатор области Вячеслав Гладков вечером докладывал, что пожар потушен. Днем ранее власти Белгорода эвакуировали жителей из-за подрыва ВСУ склада с боеприпасами. Также Украина обстреляла таможенный пропускной пункт в Белгородской области Спецслужбы Белгорода полностью восстановили электроснабжение, нарушенное в результате обстрела города Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе «Россети Центр» — «Белгородэнерго». «Специалисты филиала „Россети Центр“ — „Белгородэнерго“ к 23:10 московского времени восстановили электроснабжение потребителей <…>. В настоящее время все потребители с напряжением», — приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы. Киев регулярно обстреливает Белгородскую область на протяжении спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины. В пятницу в результате удара в столице региона загорелась подстанция. Губернатор области Вячеслав Гладков вечером докладывал, что пожар потушен. Днем ранее власти Белгорода эвакуировали жителей из-за подрыва ВСУ склада с боеприпасами. Также Украина обстреляла таможенный пропускной пункт в Белгородской области {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям