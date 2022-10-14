14 октября 2022

В Белгороде восстановили подачу электричества после удара ВСУ

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Строительство ЕКАД. Екатеринбург, линия электропередач, лэп, энергетика, электричество
Электроснабжение в Белгороде восстановлено Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Спецслужбы Белгорода полностью восстановили электроснабжение, нарушенное в результате обстрела города Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе «Россети Центр» — «Белгородэнерго».

«Специалисты филиала „Россети Центр“ — „Белгородэнерго“ к 23:10 московского времени восстановили электроснабжение потребителей <…>. В настоящее время все потребители с напряжением», — приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Киев регулярно обстреливает Белгородскую область на протяжении спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины. В пятницу в результате удара в столице региона загорелась подстанция. Губернатор области Вячеслав Гладков вечером докладывал, что пожар потушен. Днем ранее власти Белгорода эвакуировали жителей из-за подрыва ВСУ склада с боеприпасами. Также Украина обстреляла таможенный пропускной пункт в Белгородской области

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Спецслужбы Белгорода полностью восстановили электроснабжение, нарушенное в результате обстрела города Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе «Россети Центр» — «Белгородэнерго». «Специалисты филиала „Россети Центр“ — „Белгородэнерго“ к 23:10 московского времени восстановили электроснабжение потребителей <…>. В настоящее время все потребители с напряжением», — приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы. Киев регулярно обстреливает Белгородскую область на протяжении спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины. В пятницу в результате удара в столице региона загорелась подстанция. Губернатор области Вячеслав Гладков вечером докладывал, что пожар потушен. Днем ранее власти Белгорода эвакуировали жителей из-за подрыва ВСУ склада с боеприпасами. Также Украина обстреляла таможенный пропускной пункт в Белгородской области
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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