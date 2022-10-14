В Белгороде потушили пожар на подстанции после ударов ВСУ 14 октября 2022 в 22:37 Размер текста - 17 + Возгорание на подстанции ликвидировано, сообщил Гладков Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Пожар на подстанции в Белгороде удалось потушить. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Пожар потушен. Приступили к переподключению», — написал он в своем telegram-канале. Ранее Гладков сообщил, что после обстрела Белгорода загорелась подстанция 110 кВт. Ориентировочное время переключения на резервный источник до 4 часов. Губернатор также отметил, что водоснабжение в норме, насосы перешли на другие линии питания, передают argumenti.ru. Ранее власти Белгорода эвакуировали жителей из-за подрыва ВСУ склада с боеприпасами. Также Украина обстреляла таможенный пропускной пункт в Белгородской области. На следующий день в городе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Там прогремели семь взрывов. Пожар на подстанции в Белгороде удалось потушить. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Пожар потушен. Приступили к переподключению», — написал он в своем telegram-канале. Ранее Гладков сообщил, что после обстрела Белгорода загорелась подстанция 110 кВт. Ориентировочное время переключения на резервный источник до 4 часов. Губернатор также отметил, что водоснабжение в норме, насосы перешли на другие линии питания, передают argumenti.ru. Ранее власти Белгорода эвакуировали жителей из-за подрыва ВСУ склада с боеприпасами. Также Украина обстреляла таможенный пропускной пункт в Белгородской области. На следующий день в городе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Там прогремели семь взрывов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям