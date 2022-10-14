В Белгороде потушили пожар на подстанции после ударов ВСУ

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Обстрел типографии в Донецке. ДНР, пожар
Возгорание на подстанции ликвидировано, сообщил Гладков Фото:

Пожар на подстанции в Белгороде удалось потушить. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Пожар потушен. Приступили к переподключению», — написал он в своем telegram-канале. Ранее Гладков сообщил, что после обстрела Белгорода загорелась подстанция 110 кВт. Ориентировочное время переключения на резервный источник до 4 часов. Губернатор также отметил, что водоснабжение в норме, насосы перешли на другие линии питания, передают argumenti.ru.

Ранее власти Белгорода эвакуировали жителей из-за подрыва ВСУ склада с боеприпасами. Также Украина обстреляла таможенный пропускной пункт в Белгородской области. На следующий день в городе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Там прогремели семь взрывов.

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Пожар на подстанции в Белгороде удалось потушить. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Пожар потушен. Приступили к переподключению», — написал он в своем telegram-канале. Ранее Гладков сообщил, что после обстрела Белгорода загорелась подстанция 110 кВт. Ориентировочное время переключения на резервный источник до 4 часов. Губернатор также отметил, что водоснабжение в норме, насосы перешли на другие линии питания, передают argumenti.ru. Ранее власти Белгорода эвакуировали жителей из-за подрыва ВСУ склада с боеприпасами. Также Украина обстреляла таможенный пропускной пункт в Белгородской области. На следующий день в городе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Там прогремели семь взрывов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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