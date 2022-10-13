Власти Белгорода эвакуируют жителей из-за подрыва ВСУ склада с боеприпасами

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир, ВСУ, вооруженные силы украины
ВСУ подорвали склад с боеприпасами в Белгородской области Фото:
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После подрыва Вооруженными силами Украины (ВСУ) склада с боеприпасами власти будут вывозить на безопасное расстояние жителей Белгородского района. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В поселке Белгородского района в результате обстрела ВСУ подорван склад с боеприпасами. Произошла их детонация. По предварительным данным жертв и пострадавших нет. Жителей сейчас будем вывозить на безопасное расстояние», — написал он в своем telegram-канале. На месте находятся глава района Владимир Перцев и оперативные службы.

Ранее URA.RU писало, что ВСУ продолжили обстрелы территории России. Они нанесли удар по приграничной с Украиной Белгородской области. Также ВСУ разбомбили таможенный пункт.

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После подрыва Вооруженными силами Украины (ВСУ) склада с боеприпасами власти будут вывозить на безопасное расстояние жителей Белгородского района. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «В поселке Белгородского района в результате обстрела ВСУ подорван склад с боеприпасами. Произошла их детонация. По предварительным данным жертв и пострадавших нет. Жителей сейчас будем вывозить на безопасное расстояние», — написал он в своем telegram-канале. На месте находятся глава района Владимир Перцев и оперативные службы. Ранее URA.RU писало, что ВСУ продолжили обстрелы территории России. Они нанесли удар по приграничной с Украиной Белгородской области. Также ВСУ разбомбили таможенный пункт.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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