В канцелярии Шольца помощь Украине сравнили с нацистской «чудо-ракетой»

15 октября 2022 в 15:43 Размер текста - 17 +

Украина хочет одержать победу в конфликте с РФ за счет немецких танков, считает Вольфганг Шмидт Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Просьбы Украины о поставках немецких танков «Леопард 2» для ВСУ сравнимы с надеждой нацистской Германии на сокрушительный эффект ракет «Фау-2». Об этом заявил глава канцелярии канцлера ФРГ Олафа Шольца Вольфганг Шмидт, защищая позицию правительства Германии, решившего не поставлять боевые танки на Украину. «Иногда у меня возникает искушение назвать это немецким синдромом „Фау-2“, что есть „чудо-оружие“, которое работает как по волшебству, чтобы добиться цели. И теперь „Леопард 2“ (…) — это серебряная пуля, которая положит конец боевым действиям на Украине. Этого не будет», — цитирует Шмидта издание Spiegel. Сравнением главы немецкой канцелярии возмутилась председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман. «Я коллегиально предлагаю Вольфгангу Шмидту немного углубить его познания в оружии. Тогда бы он быстро осознал, что сравнение с нацистским оружием не только совершенно неуместно, но и попросту неправильно», — приводят ее слова авторы. Баллистическая ракета «Фау-2» множество раз использовалась нацистской Германией против гражданских целей. Первый боевой пуск ракеты состоялся 8 сентября 1944 года. Западные страны значительно увеличили поставки военной помощи на Украину после начала российской специальной операции по освобождению республик Донбасса. Однако позже канцлер Германии Олаф Шольц отказался поставлять на Украину боевые танки «Леопард» и машины пехоты «Мардер» в рамках военной помощи, несмотря на уговоры украинских официальных лиц. Журналист Андрей Коц отмечал, что США в ближайшее время могут усилить давление на немецкого канцлера, который не хочет предоставлять Украине современные образцы техник, передает «Царьград». А первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский считает, что поставки оружия Киеву — бизнес США и Великобритании, уточняет телеканал 360.

Просьбы Украины о поставках немецких танков «Леопард 2» для ВСУ сравнимы с надеждой нацистской Германии на сокрушительный эффект ракет «Фау-2». Об этом заявил глава канцелярии канцлера ФРГ Олафа Шольца Вольфганг Шмидт, защищая позицию правительства Германии, решившего не поставлять боевые танки на Украину. «Иногда у меня возникает искушение назвать это немецким синдромом „Фау-2“, что есть „чудо-оружие“, которое работает как по волшебству, чтобы добиться цели. И теперь „Леопард 2“ (…) — это серебряная пуля, которая положит конец боевым действиям на Украине. Этого не будет», — цитирует Шмидта издание Spiegel. Сравнением главы немецкой канцелярии возмутилась председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман. «Я коллегиально предлагаю Вольфгангу Шмидту немного углубить его познания в оружии. Тогда бы он быстро осознал, что сравнение с нацистским оружием не только совершенно неуместно, но и попросту неправильно», — приводят ее слова авторы. Баллистическая ракета «Фау-2» множество раз использовалась нацистской Германией против гражданских целей. Первый боевой пуск ракеты состоялся 8 сентября 1944 года. Западные страны значительно увеличили поставки военной помощи на Украину после начала российской специальной операции по освобождению республик Донбасса. Однако позже канцлер Германии Олаф Шольц отказался поставлять на Украину боевые танки «Леопард» и машины пехоты «Мардер» в рамках военной помощи, несмотря на уговоры украинских официальных лиц. Журналист Андрей Коц отмечал, что США в ближайшее время могут усилить давление на немецкого канцлера, который не хочет предоставлять Украине современные образцы техник, передает «Царьград». А первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский считает, что поставки оружия Киеву — бизнес США и Великобритании, уточняет телеканал 360.