Шольц отказался отправлять танки Украине

Олаф Шольц не собирается выполнять требования украинских политиков, сообщают СМИ Фото: Bundesregierung\Denzel новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Канцлер Германии Олаф Шольц отказался поставлять на Украину боевые танки и машины пехоты в качестве военной помощи, несмотря на уговоры украинских официальных лиц. Об этом сообщило издание The New York Times. «Шольц отказался предоставить Украине боевые танки „Леопард“ или боевые машины пехоты „Мардер“, о чем неоднократно просили украинские официальные лица», — говорится в статье. Авторы отметили, что после прямого вопроса интервьюера The Times об отказе поставлять боевые танки для ВСУ немецкий канцлер пришел в ярость. «Лидерство не означает, что вы делаете то, о чем вас просят», — заявил он. Страны Запада усилили военную поддержку Украины после начала российской специальной операции по денацификации и демилитаризации страны. Однако позже американское издание Military Watch Magazine сообщало, что у Запада почти не осталось запасов танков Т-72, поэтому они начали передавать Киеву боевые машины на основе Т-55, к которым у ВСУ нет боеприпасов. Журналист Андрей Коц отмечал, что США в ближайшее время могут усилить давление на канцлера, который не хочет предоставлять Украине современные образцы техник, сообщает «Царьград».

