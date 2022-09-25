Шольц отказался отправлять танки Украине

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Шольц Олаф, Официальный сайт канцлера Германии, Denzel, шольц олаф
Олаф Шольц не собирается выполнять требования украинских политиков, сообщают СМИ Фото:
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Канцлер Германии Олаф Шольц отказался поставлять на Украину боевые танки и машины пехоты в качестве военной помощи, несмотря на уговоры украинских официальных лиц. Об этом сообщило издание The New York Times.

«Шольц отказался предоставить Украине боевые танки „Леопард“ или боевые машины пехоты „Мардер“, о чем неоднократно просили украинские официальные лица», — говорится в статье. Авторы отметили, что после прямого вопроса интервьюера The Times об отказе поставлять боевые танки для ВСУ немецкий канцлер пришел в ярость. «Лидерство не означает, что вы делаете то, о чем вас просят», — заявил он.

Страны Запада усилили военную поддержку Украины после начала российской специальной операции по денацификации и демилитаризации страны. Однако позже американское издание Military Watch Magazine сообщало, что у Запада почти не осталось запасов танков Т-72, поэтому они начали передавать Киеву боевые машины на основе Т-55, к которым у ВСУ нет боеприпасов. Журналист Андрей Коц отмечал, что США в ближайшее время могут усилить давление на канцлера, который не хочет предоставлять Украине современные образцы техник, сообщает «Царьград».

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Канцлер Германии Олаф Шольц отказался поставлять на Украину боевые танки и машины пехоты в качестве военной помощи, несмотря на уговоры украинских официальных лиц. Об этом сообщило издание The New York Times. «Шольц отказался предоставить Украине боевые танки „Леопард“ или боевые машины пехоты „Мардер“, о чем неоднократно просили украинские официальные лица», — говорится в статье. Авторы отметили, что после прямого вопроса интервьюера The Times об отказе поставлять боевые танки для ВСУ немецкий канцлер пришел в ярость. «Лидерство не означает, что вы делаете то, о чем вас просят», — заявил он. Страны Запада усилили военную поддержку Украины после начала российской специальной операции по денацификации и демилитаризации страны. Однако позже американское издание Military Watch Magazine сообщало, что у Запада почти не осталось запасов танков Т-72, поэтому они начали передавать Киеву боевые машины на основе Т-55, к которым у ВСУ нет боеприпасов. Журналист Андрей Коц отмечал, что США в ближайшее время могут усилить давление на канцлера, который не хочет предоставлять Украине современные образцы техник, сообщает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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