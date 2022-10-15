Терапевт Тарадеева: переболевшим COVID грозит год переедания или анорексии

16 октября 2022 в 01:02 Размер текста - 17 +

До 30% переболевших коронавирусом отмечают изменения пищевых привычек, сказала Татьяна Тарадеева Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Переболевшие коронавирусом могут страдать от анорексии, переедания и изменения аппетита до года. Об этом в беседе с URA.RU сообщила заместитель главного врача, врач-терапевт «ИНВИТРО-Приволжье» Татьяна Тарадеева. «Если говорить о последствиях коронавируса, то переболевшие в большом проценте случаев отмечают перемены в пищевых привычках. Таких примерно 30%. Одни из основных симптомов коронавируса — нарушения в работе вкусовых рецепторов, отсутствие обоняния или все это в комплексе. Подштаммы Омикрона добавили к этому расстройство пищеварения, после которого у некоторых пациентов были нарушены функции ЖКТ, что тоже повлекло за собой перемены во взаимоотношениях с едой. Компульсивное переедание, булимия, анорексия, орторексия — это все последствия расстройства пищевого поведения. Радует, что подобные жалобы носят обратимый характер, хотя у некоторых пациентов могут сохраняться до года. Часто это связано с развитием заболевания в средней или тяжелой форме», — сказала Татьяна Тарадеева. Врач подчеркнула, что часто после болезни люди вынуждены изменить рацион своего питания. «Те, кто переболел коронавирусом, так же часто жалуются на отсутствие и снижение аппетита, отвращение к мясным и молочным продуктам, присутствие постороннего запаха даже у свежеприготовленной пищи, отказ от блюд, которые когда-то были любимыми. Появляются новые вкусовые предпочтения. Также многие обращают внимание на то, что работа системы ЖКТ перестраивается, и реакция на привычный когда-то рацион меняется», — рассказала терапевт. Она отметила роль самой пандемии в росте числа больных с расстройством пищевого поведения. «Снизилась физическая активность, люди стали больше есть и заедать стресс, увеличилось время препровождения с телевизором, новостями и Интернетом. Ограничение социальных связей также беспокоило многих. Среди пациентов стало больше появляться жалоб на лишний вес, из чего следует недовольство собой и своей внешностью. Это отражается и на здоровье: под ударом гормональная, пищеварительная и сердечно-сосудистая системы», — объяснила эксперт.

Переболевшие коронавирусом могут страдать от анорексии, переедания и изменения аппетита до года. Об этом в беседе с URA.RU сообщила заместитель главного врача, врач-терапевт «ИНВИТРО-Приволжье» Татьяна Тарадеева. «Если говорить о последствиях коронавируса, то переболевшие в большом проценте случаев отмечают перемены в пищевых привычках. Таких примерно 30%. Одни из основных симптомов коронавируса — нарушения в работе вкусовых рецепторов, отсутствие обоняния или все это в комплексе. Подштаммы Омикрона добавили к этому расстройство пищеварения, после которого у некоторых пациентов были нарушены функции ЖКТ, что тоже повлекло за собой перемены во взаимоотношениях с едой. Компульсивное переедание, булимия, анорексия, орторексия — это все последствия расстройства пищевого поведения. Радует, что подобные жалобы носят обратимый характер, хотя у некоторых пациентов могут сохраняться до года. Часто это связано с развитием заболевания в средней или тяжелой форме», — сказала Татьяна Тарадеева. Врач подчеркнула, что часто после болезни люди вынуждены изменить рацион своего питания. «Те, кто переболел коронавирусом, так же часто жалуются на отсутствие и снижение аппетита, отвращение к мясным и молочным продуктам, присутствие постороннего запаха даже у свежеприготовленной пищи, отказ от блюд, которые когда-то были любимыми. Появляются новые вкусовые предпочтения. Также многие обращают внимание на то, что работа системы ЖКТ перестраивается, и реакция на привычный когда-то рацион меняется», — рассказала терапевт. Она отметила роль самой пандемии в росте числа больных с расстройством пищевого поведения. «Снизилась физическая активность, люди стали больше есть и заедать стресс, увеличилось время препровождения с телевизором, новостями и Интернетом. Ограничение социальных связей также беспокоило многих. Среди пациентов стало больше появляться жалоб на лишний вес, из чего следует недовольство собой и своей внешностью. Это отражается и на здоровье: под ударом гормональная, пищеварительная и сердечно-сосудистая системы», — объяснила эксперт.