Две жительницы Кургана воровали одежду в ТЦ

Максимальное наказание за кражу одежды — лишение свободы на срок до 5 лет Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Курганские полицейские задержали двух местных жительниц, похищавших одежду в торговом центре. Информация об этом опубликована на сайте УМВД России по Курганской области.

«Злоумышленницы заранее приобрели магнит и в примерочной сняли защитные бирки, после чего благополучно ушли, не оплатив товар. В отдел полиции с заявлением обратились работники магазина, расположенного в одном из торговых центров Кургана. Они рассказали, что при просмотре камер видеонаблюдения заметили, как две девушки похищают одежду», — указано в сообщении.

Позже полицейские задержали молодых (1999 и 2004 годов рождения) курганских девушек. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проверяют их на причастность еще к трем аналогичным преступлениям, совершенным в этом же ТЦ.

URA.RU уже сообщало, что ранее судимого жителя Кургана подозревают в краже вещей парикмахера во время поездки в такси. Предположительно, похищенное имущество мужчина продал своей знакомой.