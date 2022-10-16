Депутат Останина предложила вручать госнаграды одиноким отцам

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Торжественное открытие после реконструкции сквера на проспекте Орджоникидзе. Екатеринбург, семья, папа с коляской, рождаемость, новорожденные, папа с ребенком, прогулка с ребенком
В 2022 году день отца проходит 16 октября Фото:

Мужчины, которые в одиночку воспитывают детей, заслуживают особой поддержки от государства и государственной награды. Об этом в разговоре с URA.RU заявил глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

«Звание „Мать — героиня“ подчеркивает особую роль женщины. Мужчины, воспитывающие детей в одиночку, конечно, заслуживают поддержки и особого внимания со стороны государства, и можно и нужно подумать о том, чтобы они удостаивались за это государственной награды», — сказала Нина Останина.

День отца в России отмечается в третье воскресенье октября, согласно указу президента России. Праздник официально появился в РФ в 2021 году. Согласно проекту Минтруда, это поспособствует повышению социальной роли отца и вовлечению мужчин в воспитание детей.

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Мужчины, которые в одиночку воспитывают детей, заслуживают особой поддержки от государства и государственной награды. Об этом в разговоре с URA.RU заявил глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. «Звание „Мать — героиня“ подчеркивает особую роль женщины. Мужчины, воспитывающие детей в одиночку, конечно, заслуживают поддержки и особого внимания со стороны государства, и можно и нужно подумать о том, чтобы они удостаивались за это государственной награды», — сказала Нина Останина. День отца в России отмечается в третье воскресенье октября, согласно указу президента России. Праздник официально появился в РФ в 2021 году. Согласно проекту Минтруда, это поспособствует повышению социальной роли отца и вовлечению мужчин в воспитание детей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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