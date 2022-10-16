16 октября 2022

Большинство стран ЕАЭС согласились на ультиматум РФ по газу

«Известия»: Белоруссия, Армения и Киргизия перешли на оплату газа в рублях
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Поселок Энергетики. Курган, газ, газовые трубы
Оплачивать газ в рублях согласны: Россия, Беларусь, Армения и Киргизия Фото:
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Россия отказалась продавать газ за валюту

Большинство стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) перешли на оплату газа в рублях. Об этом заявил министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев, передают «Известия».

Сообщается, что речь идет пока о четырех странах ЕАЭС из пяти. Так, в настоящее время оплачивать газ в рублях согласны: Россия, Беларусь, Армения и Киргизия. В Казахстане решение пока обдумывают, пишут «Известия», ссылаясь на слова Кожошева.

По словам заместителя директора Банковского института развития Юлии Макаренко, прием платежей за газ в рублях — это опытный полигон. «Рубль на данный момент одна из самых стабильных мировых валют, подкрепленная реальными активами», — считает эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 апреля недружественные страны могут купить газ только за рубли. Это решение одобрили 76% россиян, 27% из них полагают, что такая мера укрепит национальную валюту.

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Большинство стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) перешли на оплату газа в рублях. Об этом заявил министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев, передают «Известия». Сообщается, что речь идет пока о четырех странах ЕАЭС из пяти. Так, в настоящее время оплачивать газ в рублях согласны: Россия, Беларусь, Армения и Киргизия. В Казахстане решение пока обдумывают, пишут «Известия», ссылаясь на слова Кожошева. По словам заместителя директора Банковского института развития Юлии Макаренко, прием платежей за газ в рублях — это опытный полигон. «Рубль на данный момент одна из самых стабильных мировых валют, подкрепленная реальными активами», — считает эксперт. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 апреля недружественные страны могут купить газ только за рубли. Это решение одобрили 76% россиян, 27% из них полагают, что такая мера укрепит национальную валюту.
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