Большинство стран ЕАЭС согласились на ультиматум РФ по газу

Большинство стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) перешли на оплату газа в рублях. Об этом заявил министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев, передают «Известия».
Сообщается, что речь идет пока о четырех странах ЕАЭС из пяти. Так, в настоящее время оплачивать газ в рублях согласны: Россия, Беларусь, Армения и Киргизия. В Казахстане решение пока обдумывают, пишут «Известия», ссылаясь на слова Кожошева.
По словам заместителя директора Банковского института развития Юлии Макаренко, прием платежей за газ в рублях — это опытный полигон. «Рубль на данный момент одна из самых стабильных мировых валют, подкрепленная реальными активами», — считает эксперт.
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Большинство стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) перешли на оплату газа в рублях. Об этом заявил министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев, передают «Известия». Сообщается, что речь идет пока о четырех странах ЕАЭС из пяти. Так, в настоящее время оплачивать газ в рублях согласны: Россия, Беларусь, Армения и Киргизия. В Казахстане решение пока обдумывают, пишут «Известия», ссылаясь на слова Кожошева. По словам заместителя директора Банковского института развития Юлии Макаренко, прием платежей за газ в рублях — это опытный полигон. «Рубль на данный момент одна из самых стабильных мировых валют, подкрепленная реальными активами», — считает эксперт. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 апреля недружественные страны могут купить газ только за рубли. Это решение одобрили 76% россиян, 27% из них полагают, что такая мера укрепит национальную валюту.