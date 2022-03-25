Опрос: россияне поддержали Путина, ограничившего продажу газа 25 марта 2022 в 21:43 Размер текста - 17 + Владимир Путин ввел оплату газа только в рублях Фото: Владимир Андреев © URA.RU Большинство жителей России поддержали решение главы РФ Владимира Путина о продаже газа недружественным странам только в рублях. Такое исследование провели во всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ). «Скорее положительно к оплате природного газа рублями для недружественных стран относятся 76% респондентов. Об отрицательном отношении заявили 3%, безразличны — 5%, затруднились с ответом 16%», — сообщается на сайте ВЦИОМ. Среди опрошенных 91% знают о решении Путина. Половина респондентов (54%) хорошо информированы об этом, еще 37% заявили, что не знают подробностей. Путин ввел для недружественных стран оплату газа рублями. По словам главы государства, поводом стали заявления от США и Европы, которые объявили дефолт по своим обязательствам перед Россией. Западные страны подорвали доверие в их валюте, цитирует «Царьград» Путина. В Кремле сообщили, что «Газпром» уже через четыре дня перестанет принимать оплату другими валютами. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Большинство жителей России поддержали решение главы РФ Владимира Путина о продаже газа недружественным странам только в рублях. Такое исследование провели во всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ). «Скорее положительно к оплате природного газа рублями для недружественных стран относятся 76% респондентов. Об отрицательном отношении заявили 3%, безразличны — 5%, затруднились с ответом 16%», — сообщается на сайте ВЦИОМ. Среди опрошенных 91% знают о решении Путина. Половина респондентов (54%) хорошо информированы об этом, еще 37% заявили, что не знают подробностей. Путин ввел для недружественных стран оплату газа рублями. По словам главы государства, поводом стали заявления от США и Европы, которые объявили дефолт по своим обязательствам перед Россией. Западные страны подорвали доверие в их валюте, цитирует «Царьград» Путина. В Кремле сообщили, что «Газпром» уже через четыре дня перестанет принимать оплату другими валютами. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям