Мэр Киева сообщил о двух обстрелах центра города

Виталий Кличко сообщил о двух обстрелах в центре Киева
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Киеве сообщают о двух обстрелах центра города. Об этом заявил глава города Виталий Кличко.
«Взрыв в Шевченковском районе — в центре столицы. Еще один взрыв в Шевченковском районе. Все службы следят на место. Детали позже», — написал Кличко. Также он призвал граждан оставаться в укрытиях. Зафиксированы пожары в ходе взрывов.
Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве. Ссылаются на работу ПВО.
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