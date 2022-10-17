Мэр Киева сообщил о двух обстрелах центра города

Виталий Кличко сообщил о двух обстрелах в центре Киева Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Киеве сообщают о двух обстрелах центра города. Об этом заявил глава города Виталий Кличко.

«Взрыв в Шевченковском районе — в центре столицы. Еще один взрыв в Шевченковском районе. Все службы следят на место. Детали позже», — написал Кличко. Также он призвал граждан оставаться в укрытиях. Зафиксированы пожары в ходе взрывов.

Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве. Ссылаются на работу ПВО.