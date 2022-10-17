Мэр Киева сообщил о двух обстрелах центра города

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Евромайдан. Киев, кличко виталий
Виталий Кличко сообщил о двух обстрелах в центре Киева Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Киеве сообщают о двух обстрелах центра города. Об этом заявил глава города Виталий Кличко.

«Взрыв в Шевченковском районе — в центре столицы. Еще один взрыв в Шевченковском районе. Все службы следят на место. Детали позже», — написал Кличко. Также он призвал граждан оставаться в укрытиях. Зафиксированы пожары в ходе взрывов.

Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве. Ссылаются на работу ПВО.

Подпишитесь на эксклюзивную рассылку с главными новостями о мобилизации и СВО! Все, что нужно знать, — в одном письме каждый вечер
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Киеве сообщают о двух обстрелах центра города. Об этом заявил глава города Виталий Кличко. «Взрыв в Шевченковском районе — в центре столицы. Еще один взрыв в Шевченковском районе. Все службы следят на место. Детали позже», — написал Кличко. Также он призвал граждан оставаться в укрытиях. Зафиксированы пожары в ходе взрывов. Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве. Ссылаются на работу ПВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...