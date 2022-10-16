16 октября 2022
15 октября 2022

Мобилизованные челябинского района поблагодарили земляков за помощь. Видео

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Отправка добровольцев по мобилизации. Магнитогорск, отправка в армию, автобус, рюкзак, мобилизация, сво, специальная военная операция, пенка
Мобилизованные получили от земляков необходимую экипировку Фото:
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Мобилизация в России

Мобилизованные жители Нагайбакского района (Челябинская область) поблагодарили земляков за гуманитарную помощь. Они записали видео, на котором пожелали всем неравнодушным жителям всего хорошего и пообещали, что не прощаются.

«Уважаемые земляки, от лица призывников нагайбаков выражаем вам огромную благодарность за помощь, за поддержку. Все это очень важно для нас. Говорю всем „до встречи“. Всего хорошего!» — сказали мобилизованные на видео, опубликованном на личной странице Руслана Замалиева в соцсети «ВКонтакте».

Ранее жители Миасса отправили мобилизованным стержни для пайки пробитых радиаторов танков. В ремонтной роте подтвердили получение груза и показали, как с помощью стержней чинят охлаждающую систему боевой машины.

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Мобилизованные жители Нагайбакского района (Челябинская область) поблагодарили земляков за гуманитарную помощь. Они записали видео, на котором пожелали всем неравнодушным жителям всего хорошего и пообещали, что не прощаются. «Уважаемые земляки, от лица призывников нагайбаков выражаем вам огромную благодарность за помощь, за поддержку. Все это очень важно для нас. Говорю всем „до встречи“. Всего хорошего!» — сказали мобилизованные на видео, опубликованном на личной странице Руслана Замалиева в соцсети «ВКонтакте». Ранее жители Миасса отправили мобилизованным стержни для пайки пробитых радиаторов танков. В ремонтной роте подтвердили получение груза и показали, как с помощью стержней чинят охлаждающую систему боевой машины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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