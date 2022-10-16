Жители Миасса Челябинской области нашли и отправили бойцам на передовую стержни для пайки пробитых радиаторов танков. Благодарность мобилизованных мужчин разметили в соцсетях.
«Нашим ребятам в рем.роту было очень нужно паяльное олово в стержнях для того, чтобы паять пробитые радиаторы. Мы долго их искали по приемлемой цене, нашли в Челябинске, спасибо нашим друзьям, которые их выкупили и отправили нам. Сегодня написала супруга бойца, что наши стержни доставлены куда нужно и ими уже работают», — говорится в посте сообщества «ZOV Миасса» в соцсети «ВКонтакте».
По словам организаторов, поиски и отправка стержней в нужную роту оказалась непростой задачей, однако это удалось. В ремонтной роте передали огромную благодарность и выслали фото, как эти стержни помогают чинить систему охлаждения боевой машины.
Ранее участники данного сообщества неоднократно собирали и отправляли груз гуманитарной помощи на передовую. Это рации, теплые вещи, лекарства, продукты питания, средства личной гигиены и многие другие предметы.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля для спасения мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик. Частичная мобилизация началась в России 21 сентября.
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