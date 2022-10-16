Стержни нужны для пайки пробитых радиаторов танков Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Жители Миасса Челябинской области нашли и отправили бойцам на передовую стержни для пайки пробитых радиаторов танков. Благодарность мобилизованных мужчин разметили в соцсетях.

«Нашим ребятам в рем.роту было очень нужно паяльное олово в стержнях для того, чтобы паять пробитые радиаторы. Мы долго их искали по приемлемой цене, нашли в Челябинске, спасибо нашим друзьям, которые их выкупили и отправили нам. Сегодня написала супруга бойца, что наши стержни доставлены куда нужно и ими уже работают», — говорится в посте сообщества «ZOV Миасса» в соцсети «ВКонтакте».

По словам организаторов, поиски и отправка стержней в нужную роту оказалась непростой задачей, однако это удалось. В ремонтной роте передали огромную благодарность и выслали фото, как эти стержни помогают чинить систему охлаждения боевой машины.

Ранее участники данного сообщества неоднократно собирали и отправляли груз гуманитарной помощи на передовую. Это рации, теплые вещи, лекарства, продукты питания, средства личной гигиены и многие другие предметы.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля для спасения мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик. Частичная мобилизация началась в России 21 сентября.

Стержни тонкие, но длинные Сообщество «ZOV Миасса» в соцсети «ВКонтакте»