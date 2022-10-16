16 октября 2022

В Екатеринбурге перестали работать магазины METRO

© Служба новостей «URA.RU»
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Знаковые объекты Верх-Исетского района. Екатеринбург, metro, тц метро, вход
Когда точно восстановят работу магазина METRO, неизвестно Фото:

В Екатеринбурге временно приостановлена работа торговой сети METRO и ее интернет-магазинов. Виной всему стал технический сбой. Информация об этом появилась в официальном telegram-канале компании.

«Торговые центры METRO и интернет-магазин временно приостановили работу в связи с перебоями внутренних систем в международной ИТ-структуре в ряде стран группы», — сообщили представители торговой компании. В настоящее время специалисты устанавливают причины технического сбоя, о возобновлении работы покупателям будет сообщено дополнительно.

Ранее торговым сетям «Лента» и «Эконом» запретили торговать алкоголем на территории Свердловской области из-за грубых нарушений в торговых точках. Все попытки купить алкоголь оказались безуспешны, товар на кассе не пробивался.

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В Екатеринбурге временно приостановлена работа торговой сети METRO и ее интернет-магазинов. Виной всему стал технический сбой. Информация об этом появилась в официальном telegram-канале компании. «Торговые центры METRO и интернет-магазин временно приостановили работу в связи с перебоями внутренних систем в международной ИТ-структуре в ряде стран группы», — сообщили представители торговой компании. В настоящее время специалисты устанавливают причины технического сбоя, о возобновлении работы покупателям будет сообщено дополнительно. Ранее торговым сетям «Лента» и «Эконом» запретили торговать алкоголем на территории Свердловской области из-за грубых нарушений в торговых точках. Все попытки купить алкоголь оказались безуспешны, товар на кассе не пробивался.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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