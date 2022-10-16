В Екатеринбурге перестали работать магазины METRO

17 октября 2022 в 14:22 Размер текста - 17 +

Когда точно восстановят работу магазина METRO, неизвестно Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге временно приостановлена работа торговой сети METRO и ее интернет-магазинов. Виной всему стал технический сбой. Информация об этом появилась в официальном telegram-канале компании. «Торговые центры METRO и интернет-магазин временно приостановили работу в связи с перебоями внутренних систем в международной ИТ-структуре в ряде стран группы», — сообщили представители торговой компании. В настоящее время специалисты устанавливают причины технического сбоя, о возобновлении работы покупателям будет сообщено дополнительно. Ранее торговым сетям «Лента» и «Эконом» запретили торговать алкоголем на территории Свердловской области из-за грубых нарушений в торговых точках. Все попытки купить алкоголь оказались безуспешны, товар на кассе не пробивался.

В Екатеринбурге временно приостановлена работа торговой сети METRO и ее интернет-магазинов. Виной всему стал технический сбой. Информация об этом появилась в официальном telegram-канале компании. «Торговые центры METRO и интернет-магазин временно приостановили работу в связи с перебоями внутренних систем в международной ИТ-структуре в ряде стран группы», — сообщили представители торговой компании. В настоящее время специалисты устанавливают причины технического сбоя, о возобновлении работы покупателям будет сообщено дополнительно. Ранее торговым сетям «Лента» и «Эконом» запретили торговать алкоголем на территории Свердловской области из-за грубых нарушений в торговых точках. Все попытки купить алкоголь оказались безуспешны, товар на кассе не пробивался.