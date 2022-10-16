В Екатеринбурге перестали работать магазины METRO

В Екатеринбурге временно приостановлена работа торговой сети METRO и ее интернет-магазинов. Виной всему стал технический сбой. Информация об этом появилась в официальном telegram-канале компании.
«Торговые центры METRO и интернет-магазин временно приостановили работу в связи с перебоями внутренних систем в международной ИТ-структуре в ряде стран группы», — сообщили представители торговой компании. В настоящее время специалисты устанавливают причины технического сбоя, о возобновлении работы покупателям будет сообщено дополнительно.
Ранее торговым сетям «Лента» и «Эконом» запретили торговать алкоголем на территории Свердловской области из-за грубых нарушений в торговых точках. Все попытки купить алкоголь оказались безуспешны, товар на кассе не пробивался.
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