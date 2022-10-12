Свердловские власти запретили «Ленте» и «Эконому» торговать алкоголем

13 октября 2022 в 09:58 Размер текста - 17 +

«Эконому» и «Ленте» разрешили продавать только безалкогольные напитки Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Торговым сетям «Лента» и «Эконом» запретили торговать алкоголем на территории Свердловской области из-за грубых нарушений в торговых точках. Об этом URA.RU сообщили в министерстве агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области. «Продажа алкоголя приостановлена в магазинах торговых сетей „Эконом“ и „Лента“, а также в нескольких объектах общественного питания», — говорится в сообщении министерства. Всего чиновники приостановили девять лицензий из-за нарушений, обнаруженных в магазинах. О каких именно нарушениях идет речь, не уточняется. Корреспондент URA.RU, находящийся в «Ленте», сообщил, что посетители магазина пытаются купить алкоголь. Однако на кассе товар не пробивают. Ранее запрет на продажу алкоголь вводился только в некоторых районах города. На торговые сети запрет не распространялся. Полиция проводила проверки торговых точек, где свердловчане покупали ядовитый спирт.

Торговым сетям «Лента» и «Эконом» запретили торговать алкоголем на территории Свердловской области из-за грубых нарушений в торговых точках. Об этом URA.RU сообщили в министерстве агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области. «Продажа алкоголя приостановлена в магазинах торговых сетей „Эконом“ и „Лента“, а также в нескольких объектах общественного питания», — говорится в сообщении министерства. Всего чиновники приостановили девять лицензий из-за нарушений, обнаруженных в магазинах. О каких именно нарушениях идет речь, не уточняется. Корреспондент URA.RU, находящийся в «Ленте», сообщил, что посетители магазина пытаются купить алкоголь. Однако на кассе товар не пробивают. Ранее запрет на продажу алкоголь вводился только в некоторых районах города. На торговые сети запрет не распространялся. Полиция проводила проверки торговых точек, где свердловчане покупали ядовитый спирт.