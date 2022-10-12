12 октября 2022

Свердловские власти запретили «Ленте» и «Эконому» торговать алкоголем

© Служба новостей «URA.RU»
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Грузинское бистро
«Эконому» и «Ленте» разрешили продавать только безалкогольные напитки Фото:

Торговым сетям «Лента» и «Эконом» запретили торговать алкоголем на территории Свердловской области из-за грубых нарушений в торговых точках. Об этом URA.RU сообщили в министерстве агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области.

«Продажа алкоголя приостановлена в магазинах торговых сетей „Эконом“ и „Лента“, а также в нескольких объектах общественного питания», — говорится в сообщении министерства. Всего чиновники приостановили девять лицензий из-за нарушений, обнаруженных в магазинах. О каких именно нарушениях идет речь, не уточняется.

Корреспондент URA.RU, находящийся в «Ленте», сообщил, что посетители магазина пытаются купить алкоголь. Однако на кассе товар не пробивают.

Ранее запрет на продажу алкоголь вводился только в некоторых районах города. На торговые сети запрет не распространялся. Полиция проводила проверки торговых точек, где свердловчане покупали ядовитый спирт.

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Торговым сетям «Лента» и «Эконом» запретили торговать алкоголем на территории Свердловской области из-за грубых нарушений в торговых точках. Об этом URA.RU сообщили в министерстве агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области. «Продажа алкоголя приостановлена в магазинах торговых сетей „Эконом“ и „Лента“, а также в нескольких объектах общественного питания», — говорится в сообщении министерства. Всего чиновники приостановили девять лицензий из-за нарушений, обнаруженных в магазинах. О каких именно нарушениях идет речь, не уточняется. Корреспондент URA.RU, находящийся в «Ленте», сообщил, что посетители магазина пытаются купить алкоголь. Однако на кассе товар не пробивают. Ранее запрет на продажу алкоголь вводился только в некоторых районах города. На торговые сети запрет не распространялся. Полиция проводила проверки торговых точек, где свердловчане покупали ядовитый спирт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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