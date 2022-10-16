Мобилизованные из ХМАО просят закупить бензопилы и сварочные аппараты

17 октября 2022 в 15:30 Размер текста - 17 +

Волонтеры закупят бензопилы и другое ремонтное оборудование, чтобы инженерная рота могла построить укрытия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Волонтеры из ХМАО открыли новый сбор средств на закупку бензопил, сварочного аппарата и другого ремонтного оборудования для мобилизованных. Руководитель штаба помощи военнослужащим из Нижневартовска Александр Байбуз рассказал журналисту URA.RU, что все это понадобится солдатам на полигоне и в зоне СВО. «Мобилизованные югорчане просят приобрести бензопилы, масло, бензин, сварочный аппарат, электроды, пускозарядные устройства для аккумуляторов, лобзики и шуруповерты. Артиллеристский дивизион и инженерная рота будут оборудовать с помощью этого капониры, землянки и прочие укрытия для гаубиц. Поэтому, чтобы не пилить двуручной пилой, люди и просят бензопилы», — пояснил Байбуз. Военнослужащие не планируют закупать оборудование, находясь в военно-учебных центрах Омска и Екатеринбурга. По словам Байбуза, сейчас волонтеры держат руку на пульсе и ждут, когда подразделения начнут перебрасывать на юг России. «В регионах, где есть пригодные для артиллеристов полигоны: Ставропольский край, Крым, Ростовская область, — уже можно будет закупать оборудование и передавать его военнослужащим. Нет смысла тащить это из Омска. Когда ребят передислоцируют на юг, у них уже будет техника, на которой можно будет увезти все оборудование», — пояснил Байбуз. Ранее URA.RU писало о покупке жителями Нижневартовска тактических очков и перчаток в строительных магазинах, которые раскритиковал морской пехотинец. По его словам, под видом профессиональной экипировки жители зачастую покупают перчатки для страйкбола и слесарные очки, не предусмотренные для использования на фронте. Частичную мобилизацию в РФ объявил президент Владимир Путин 21 сентября. Министерство обороны планирует призвать на военную службу 300 тысяч резервистов с подходящей воинской специальностью для участия в спецоперации на территории Украины.

Волонтеры из ХМАО открыли новый сбор средств на закупку бензопил, сварочного аппарата и другого ремонтного оборудования для мобилизованных. Руководитель штаба помощи военнослужащим из Нижневартовска Александр Байбуз рассказал журналисту URA.RU, что все это понадобится солдатам на полигоне и в зоне СВО. «Мобилизованные югорчане просят приобрести бензопилы, масло, бензин, сварочный аппарат, электроды, пускозарядные устройства для аккумуляторов, лобзики и шуруповерты. Артиллеристский дивизион и инженерная рота будут оборудовать с помощью этого капониры, землянки и прочие укрытия для гаубиц. Поэтому, чтобы не пилить двуручной пилой, люди и просят бензопилы», — пояснил Байбуз. Военнослужащие не планируют закупать оборудование, находясь в военно-учебных центрах Омска и Екатеринбурга. По словам Байбуза, сейчас волонтеры держат руку на пульсе и ждут, когда подразделения начнут перебрасывать на юг России. «В регионах, где есть пригодные для артиллеристов полигоны: Ставропольский край, Крым, Ростовская область, — уже можно будет закупать оборудование и передавать его военнослужащим. Нет смысла тащить это из Омска. Когда ребят передислоцируют на юг, у них уже будет техника, на которой можно будет увезти все оборудование», — пояснил Байбуз. Ранее URA.RU писало о покупке жителями Нижневартовска тактических очков и перчаток в строительных магазинах, которые раскритиковал морской пехотинец. По его словам, под видом профессиональной экипировки жители зачастую покупают перчатки для страйкбола и слесарные очки, не предусмотренные для использования на фронте. Частичную мобилизацию в РФ объявил президент Владимир Путин 21 сентября. Министерство обороны планирует призвать на военную службу 300 тысяч резервистов с подходящей воинской специальностью для участия в спецоперации на территории Украины.