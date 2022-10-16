Экс-мэр Карабаша займется строительством жилья в Миассе

Олег Буданов на автозаводе «Урал» будет отвечать за жилищное строительство Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший мэр Карабаша (Челябинская область) Олег Буданов возглавит на автозаводе «Урал» крупный инвестпроект по строительству. Как URA.RU сообщил гендиректор Павел Яковлев, принятому топ-менеджеру поручили развитие жилищного комплекса компании.

«Заводу надо вернуться в сферу строительства нового многоквартирного жилищного фонда в черте Миасса. Предприятию необходим грамотный и компетентный топ-менеджер, способный возглавить этот проект. Мы надеемся на долгосрочные трудовые отношения с Олегом Будановым и скорейший успешный старт строительства нового жилья для наших автомобилестроителей», — подчеркнул URA.RU Яковлев.

Гендиректор добавил, что успешно реализовать задачи поможет опыт Буданова. На заводе высоко оценили компетенции нового менеджера. На предприятии отметили, что значительный трудовой опыт в мэрии Миасса и на должности главы Карабаша помогли руководителю наладить межведомственные связи на региональном и федеральном уровнях. Буданов обладает знаниями в области земельной политики, жилищного строительства и взаимодействия с банками. Топ-менеджер много лет проживает в Миассе. По мнению гендиректора автозавода «Урал», это также является преимуществом.

К исполнению обязанностей руководитель нового проекта приступит с 19 октября. Помимо должности руководителя проекта жилищного строительства Олег Буданов совместит обязанности советника генерального директора АО «АЗ «УРАЛ». 14 октября депутатский корпус Карабашского округа поддержал заявление об отставке Буданова. На посту в качестве исполняющего обязанности его сменил Станислав Афанасенко.