Прокуратуру Нижневартовского района возглавит зампрокурора Югорска

Приказом Генерального прокурора РФ на должность прокурора Нижневартовского района назначен Александр Долженков. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры по ХМАО.
«В 2008 году Александр Владимирович Долженков окончил обучение в Челябинском юридическом институте МВД России. В 2013 году принят на службу в органы прокуратуры автономного округа и назначен на должность помощника прокурора города Белоярского. С 2014 по 2017 годы занимал должность старшего помощника прокурора города Белоярского», — сообщают в ведомстве.
Также в прокуратуре отметили, что с 2017 по 2019 годы Александр Долженков работал в должности прокурора отдела по надзору за следствием, дознанием в органах МВД, ФССП, МЧС и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры ХМАО. А с 2019 года занимал должность заместителя Югорского межрайонного прокурора.
Ранее URA.RU сообщало, что зампрокурора Сургута пошел на повышение. Марата Тубеева, бывшего заместителя прокурора Сургута, назначили главой надзорного ведомства по городу Нягань.
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