Владимир Путин за героизм и мужество присвоил почетное звание полку из Чебаркуля

Трансильванский Краснознаменный, ордена Богдана Хмельницкого полк, который базируется в Чебаркуле в Челябинской области, получил звание гвардейского. Указ на эту тему подписал 17 октября президент РФ Владимир Путин.
«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить 400-му самоходному артиллерийскому Трансильванскому Краснознаменному, ордена Богдана Хмельницкого полку почетное наименование „гвардейский“», — говорится в документе, опубликованном на государственном правовом портале.
Документ вступает в силу со дня опубликования. Этот полк находится в составе 90-й гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа. Ранее звание гвардейского получил 80-й Краснознаменный танковый полк, входящий в состав дивизии.
Указ о частичной мобилизации президент России Владимир Путин подписал 21 сентября. По данным Министерства обороны, на военную службу планируют призвать 300 тысяч резервистов с подходящей воинской специальностью для участия в спецоперации на территории Украины.
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