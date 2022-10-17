Владимир Путин за героизм и мужество присвоил почетное звание полку из Чебаркуля

Артиллерийскому Трансильванскому Краснознаменному, ордена Богдана Хмельницкого полку присвоено почетное наименование гвардейский Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Трансильванский Краснознаменный, ордена Богдана Хмельницкого полк, который базируется в Чебаркуле в Челябинской области, получил звание гвардейского. Указ на эту тему подписал 17 октября президент РФ Владимир Путин.

«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить 400-му самоходному артиллерийскому Трансильванскому Краснознаменному, ордена Богдана Хмельницкого полку почетное наименование „гвардейский“», — говорится в документе, опубликованном на государственном правовом портале.

Документ вступает в силу со дня опубликования. Этот полк находится в составе 90-й гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа. Ранее звание гвардейского получил 80-й Краснознаменный танковый полк, входящий в состав дивизии.

Указ о частичной мобилизации президент России Владимир Путин подписал 21 сентября. По данным Министерства обороны, на военную службу планируют призвать 300 тысяч резервистов с подходящей воинской специальностью для участия в спецоперации на территории Украины.