Челябинские танкисты получили новую награду президента РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин своим указом от 5 июля присвоил звание гвардейского 80-му Краснознаменному танковому полку, дислоцированному в Челябинской области. Документ размещен на интернет-портале официальной информации.

«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить 80 танковому Краснозаменному полку почетное название „гвардейский“ и впредь именовать его: 80-й гвардейский танковый Краснознаменный полк. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе.

Ранее президент РФ наградил орденом Жукова 239-й гвардейский танковый Краснознаменный орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского Оренбургский казачий полк, который также входит в состав 90-й танковой дивизии и базируется в Чебаркуле (Челябинская область). Помимо этого, глава государства присвоил звание Героя России командиру 239-го танкового полка Ивану Шицу. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил подразделение и его командира с высокими наградами.

По словам президента России, начатая 24 февраля на Украине спецоперация, в которой отличились оба полка, носит освободительный характер, а также преследует цели денацификации и демилитаризации украинского государства. Ее основной задачей является прекращение многолетнего геноцида жителей Донбасса со стороны вооруженных формирований киевского режима.

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