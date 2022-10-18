Экономист Косой: как начать копить деньги

Экономист Косой: чтобы начать копить, нужно откладывать определенную часть дохода

18 октября 2022 в 09:02 Размер текста - 17 +

51% опрошенных россиян не имеют накоплений Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Чтобы начать копить деньги, человеку следует откладывать определенную часть дохода на депозит и рассчитывать на эти средства лишь в долгосрочной перспективе. Об этом в беседе с URA.RU рассказал президент Центра экономики инфраструктуры, экономист Владимир Косой. Ранее ВЦИОМ опубликовал опрос, согласно которому 51% россиян не имеют накоплений. При этом больше других деньги откладывают люди старше 60 лет — 53%. Среди людей от 25 до 34 лет откладывают средства 39%, от 35 до 44 лет накопления имеют 38%, и от 45 до 59 лет — 40%. «Для того, чтобы начать копить какие-либо средства надо совершенно четко себе поставить задачу, что определенная часть дохода откладывается и про эти деньги забыть. Как с подоходным налогом. Причем такие сервисы есть у банков, когда в автоматическом режиме можно себе поставить, чтобы определенная часть сбережений откидывалась на депозит. А можно делать это самому, покупая акции», — сказал Владимир Косой. «Основная идея именно с психологической точки зрения. Например, человек говорит, что у меня зарплата не 80 тысяч рублей, а 75 тысяч, а пять тысяч, это внутрисемейный пенсионный фонд или подоходный налог. Эти деньги должны автоматически откладываться», — уточнил он. Для хранения человек может воспользоваться правилом инвесторов, добавил экономист. «Вопрос достаточно сложный, потому что это зависит от размера ваших накоплений. Если мы говорим о краткосрочной перспективе, то лучше выглядит рубль. Если о средней или долгосрочной, то лучше выглядит доллар, но макроэкономические тренды могут взять другое направление. Если брать политику инвесторов, у которых приличные суммы, то от них рекомендации хранить часть в долларах, часть в евро и часть в рублях», — отметил специалист.

Чтобы начать копить деньги, человеку следует откладывать определенную часть дохода на депозит и рассчитывать на эти средства лишь в долгосрочной перспективе. Об этом в беседе с URA.RU рассказал президент Центра экономики инфраструктуры, экономист Владимир Косой. Ранее ВЦИОМ опубликовал опрос, согласно которому 51% россиян не имеют накоплений. При этом больше других деньги откладывают люди старше 60 лет — 53%. Среди людей от 25 до 34 лет откладывают средства 39%, от 35 до 44 лет накопления имеют 38%, и от 45 до 59 лет — 40%. «Для того, чтобы начать копить какие-либо средства надо совершенно четко себе поставить задачу, что определенная часть дохода откладывается и про эти деньги забыть. Как с подоходным налогом. Причем такие сервисы есть у банков, когда в автоматическом режиме можно себе поставить, чтобы определенная часть сбережений откидывалась на депозит. А можно делать это самому, покупая акции», — сказал Владимир Косой. «Основная идея именно с психологической точки зрения. Например, человек говорит, что у меня зарплата не 80 тысяч рублей, а 75 тысяч, а пять тысяч, это внутрисемейный пенсионный фонд или подоходный налог. Эти деньги должны автоматически откладываться», — уточнил он. Для хранения человек может воспользоваться правилом инвесторов, добавил экономист. «Вопрос достаточно сложный, потому что это зависит от размера ваших накоплений. Если мы говорим о краткосрочной перспективе, то лучше выглядит рубль. Если о средней или долгосрочной, то лучше выглядит доллар, но макроэкономические тренды могут взять другое направление. Если брать политику инвесторов, у которых приличные суммы, то от них рекомендации хранить часть в долларах, часть в евро и часть в рублях», — отметил специалист.